Силовики проверяют суды, пока жители Ростова не могут выбраться из нищеты

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
В социальных сетях сегодня сообщили о пробках на трассе М-4 «Дон» из-за снегопада. Заторы образовались на участках дороги в Воронежском районе и на севере Ростовской области.
Из-за снега в пробке застряли фуры и легковые машины. Путь им расчищала спецтехника. Сами водители в это время гуляли по трассе и обсуждали инцидент, сетуя, что на ликвидацию пробки уйдет много часов.
РИА «Новости» составили рейтинг разных регионов России по уровню заработной платы. Согласно нему, Ростовская область заняла лишь 46-е место.
На зарплату свыше 100 тысяч рублей в месяц в регионе могут рассчитывать лишь 6,1% местных жителей. При этом доходы ниже 20 тысяч рублей в месяц у чуть более 17% населения. Большинство же жителей региона получают зарплаты в диапазоне от 24 до 53 тысяч рублей.
В ходе исследования аналитики учитывали соотношение высокооплачиваемых и низкооплачиваемых работников, у которых заработная плата превышала 100 тысяч и была менее 20 тысяч рублей соответственно.
Не успела стихнуть тема обысков в Советском районном суде Ростова, как СМИ сообщили, что силовики нагрянули в Ленинский суд. Их, дескать, заинтересовали председатель райсуда Алексей Куделин и судья Владимир Худавердян. СМИ пишут, что им могут предъявить обвинения в коррупции. Судей подозревают в вынесением определенных приговоров за денежное вознаграждение.
Сообщалось, что оперативники провели обыски и дома у подозреваемых. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробностями расследования в СК со СМИ пока не делились.
Сам Ленинский суд Ростова работал в штатном режиме, обыске на его функционирование никак не повлияли.