Силовики проверяют суды, пока жители Ростова не могут выбраться из нищеты

На зарплату свыше 100 тысяч рублей в месяц в регионе могут рассчитывать лишь 6,1% местных жителей. При этом доходы ниже 20 тысяч рублей в месяц у чуть более 17% населения. Большинство же жителей региона получают зарплаты в диапазоне от 24 до 53 тысяч рублей.