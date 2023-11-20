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Published Сегодня, 15:29

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Updated Сегодня, 16:29

В ростовских судах снова идут обыски, пока горожане продолжают бедствовать

Силовики проверяют суды, пока жители Ростова не могут выбраться из нищеты

20 ноября 2023, 15:29
Фото: Midjourney
В ростовских судах снова идут обыски, пока горожане продолжают бедствовать
В Ленинском суде Ростова прошли обыски, тем временем движение на трассе М-4 «Дон» парализовало из-за снегопада, а уровень зарплат в столице региона оценили как крайне невысокий.

Заснеженная трасса

В социальных сетях сегодня сообщили о пробках на трассе М-4 «Дон» из-за снегопада. Заторы образовались на участках дороги в Воронежском районе и на севере Ростовской области.

Из-за снега в пробке застряли фуры и легковые машины. Путь им расчищала спецтехника. Сами водители в это время гуляли по трассе и обсуждали инцидент, сетуя, что на ликвидацию пробки уйдет много часов.

В социальных сетях сегодня сообщили о пробках на трассе М-4 «Дон» из-за снегопада. В социальных сетях сегодня сообщили о пробках на трассе М-4 «Дон» из-за снегопада.
В социальных сетях сегодня сообщили о пробках на трассе М-4 «Дон» из-за снегопада.
Фото: ТГ Вканале
В Ростовской области движение по М-4 «Дон» парализовал снегопад
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Низкий уровень благополучия

РИА «Новости» составили рейтинг разных регионов России по уровню заработной платы. Согласно нему, Ростовская область заняла лишь 46-е место.

На зарплату свыше 100 тысяч рублей в месяц в регионе могут рассчитывать лишь 6,1% местных жителей. При этом доходы ниже 20 тысяч рублей в месяц у чуть более 17% населения. Большинство же жителей региона получают зарплаты в диапазоне от 24 до 53 тысяч рублей.

В ходе исследования аналитики учитывали соотношение высокооплачиваемых и низкооплачиваемых работников, у которых заработная плата превышала 100 тысяч и была менее 20 тысяч рублей соответственно.

Только 6% жителей в Ростовской области зарабатывают 100 тыс рублей
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Снова обыски, снова в суде

Не успела стихнуть тема обысков в Советском районном суде Ростова, как СМИ сообщили, что силовики нагрянули в Ленинский суд. Их, дескать, заинтересовали председатель райсуда Алексей Куделин и судья Владимир Худавердян. СМИ пишут, что им могут предъявить обвинения в коррупции. Судей подозревают в вынесением определенных приговоров за денежное вознаграждение.

Сообщалось, что оперативники провели обыски и дома у подозреваемых. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробностями расследования в СК со СМИ пока не делились.

Подробностями расследования в СК со СМИ пока не делились.Подробностями расследования в СК со СМИ пока не делились.
Подробностями расследования в СК со СМИ пока не делились.
Фото: Midjourney

Сам Ленинский суд Ростова работал в штатном режиме, обыске на его функционирование никак не повлияли.

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