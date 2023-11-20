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Posted 20 ноября 2023, 06:46

Published 20 ноября 2023, 06:46

Modified 20 ноября 2023, 07:17

Updated 20 ноября 2023, 07:17

Силовики нагрянули с обысками в дом председателя Ленинского районного суда Ростова

Силовики нагрянули с обысками в дом председателя Ленинского районного суда Ростова

20 ноября 2023, 06:46
Фото: Midjourney
Силовики нагрянули с обысками в дом председателя Ленинского районного суда Ростова
Сюжет
Обыски, задержания и аресты судей в Ростовской области
Силовики пришли с обысками в дом председателя Ленинского районного суда Ростова Алексея Куделина, его подозревают в коррупции, подробностями поделились в местном Telegram-канале.

В понедельник, 20 ноября, Telegram-канал «Чё по Ростову» объявил, что в доме председателя Ленинского райсуда Ростова Алексея Куделина ведутся обыски. Представители силовых структур нагрянули в дом Куделина ранним утром понедельника, по предварительной информации, причиной обысков стали подозрения в коррупции при вынесении судебных решений в отношении председателя и судьи Худавердяна. Авторы канала утверждают, что силовики обыскали как дома судей, так и места их работы.

Стала известна причина обысков в Ленинском райсуде в Ростове 20 ноября
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«Указанных лиц подозревают коррупции при отправлении правосудия в соучастии с бывшим председателем Ростовского областного суда Еленой Золотаревой», — сообщил информатор авторам канала.

По результатам обысков собранные материалы собираются направить в ВККС, чтобы получить разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении подозреваемых.

Информация пока не получила официального подтверждения, данные проверяются.

Напомним, на прошлой неделе в Ростове с обысками пришли в здание Советского районного суда.

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