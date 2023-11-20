Силовики нагрянули с обысками в дом председателя Ленинского районного суда Ростова

Posted 20 ноября 2023, 06:46
Published 20 ноября 2023, 06:46
Modified 20 ноября 2023, 07:17
Updated 20 ноября 2023, 07:17
В понедельник, 20 ноября, Telegram-канал «Чё по Ростову» объявил, что в доме председателя Ленинского райсуда Ростова Алексея Куделина ведутся обыски. Представители силовых структур нагрянули в дом Куделина ранним утром понедельника, по предварительной информации, причиной обысков стали подозрения в коррупции при вынесении судебных решений в отношении председателя и судьи Худавердяна. Авторы канала утверждают, что силовики обыскали как дома судей, так и места их работы.
«Указанных лиц подозревают коррупции при отправлении правосудия в соучастии с бывшим председателем Ростовского областного суда Еленой Золотаревой», — сообщил информатор авторам канала.
По результатам обысков собранные материалы собираются направить в ВККС, чтобы получить разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении подозреваемых.
Информация пока не получила официального подтверждения, данные проверяются.
Напомним, на прошлой неделе в Ростове с обысками пришли в здание Советского районного суда.