Силовики нагрянули с обысками в дом председателя Ленинского районного суда Ростова

В понедельник, 20 ноября, Telegram-канал «Чё по Ростову» объявил, что в доме председателя Ленинского райсуда Ростова Алексея Куделина ведутся обыски. Представители силовых структур нагрянули в дом Куделина ранним утром понедельника, по предварительной информации, причиной обысков стали подозрения в коррупции при вынесении судебных решений в отношении председателя и судьи Худавердяна. Авторы канала утверждают, что силовики обыскали как дома судей, так и места их работы.