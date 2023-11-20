Силовики нагрянули с обысками в Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Канал пишет, что оперативники также пришли домой к судьям. Но никакой официальной информации об этом не было, она уточняется.
Также пока не раскрывается, что может интересовать сотрудников, проводящих обыски.
Добавим, что на прошлой неделе обыски прошли в здании Советского районного суда города. Тогда СМИ писали, что причиной могла стать вскрытая коррупционная схема.
Читайте также о том, как в Ростовской области борцов с коррупцией задержали за мошенничество. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.