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Published Сегодня, 06:22

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Updated Сегодня, 06:24

Telegram-каналы заявили об обысках в Ленинском райсуде в Ростове-на-Дону 20 ноября

Силовики нагрянули с обысками в Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону

20 ноября 2023, 06:22
Фото: Midjourney
Telegram-каналы заявили об обысках в Ленинском райсуде в Ростове-на-Дону 20 ноября

В Ленинском районном суде в Ростове проходят обыски 20 ноября

В Ростове-на-Дону утром в понедельник, 20 ноября, начались обыски в здании Ленинского районного суда, сообщает Telegram-канал «Выстрел в голову».

Канал пишет, что оперативники также пришли домой к судьям. Но никакой официальной информации об этом не было, она уточняется.

Также пока не раскрывается, что может интересовать сотрудников, проводящих обыски.

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Добавим, что на прошлой неделе обыски прошли в здании Советского районного суда города. Тогда СМИ писали, что причиной могла стать вскрытая коррупционная схема.

Читайте также о том, как в Ростовской области борцов с коррупцией задержали за мошенничество. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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