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Силовики забрали двух судей из здания Ленинского суда в Ростове 20 ноября

Силовики забрали двух судей из здания Ленинского суда в Ростове 20 ноября

20 ноября 2023, 11:19
Фото: Midjourney
Силовики забрали двух судей из здания Ленинского суда в Ростове 20 ноября
В Ростове-на-Дону после обысков в Ленинском районном суде силовики забрали двух судей, сообщает 1Rnd.

Издание со ссылкой на источник пишет, что силовиков интересуют председатель райсуда Алексей Куделин и судья Владимир Худавердян. Говорится, что им якобы могут предъявить обвинения.

«Их могут обвинить в торговле мерами пресечения и приговорами», — уточнило издание, но никакой официальной информации об этом не было. Она сейчас уточняется.

Эксперт Михайлов рассказал, что последует за обыском в Ленинском суде Ростова
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Отмечается, что на прошлой неделе обыски прошли в Советском районном суде.

Ранее эксперт Михайлов рассказал, что последует за обыском в Ленинском суде Ростова. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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