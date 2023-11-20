Силовики забрали двух судей из здания Ленинского суда в Ростове 20 ноября

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Издание со ссылкой на источник пишет, что силовиков интересуют председатель райсуда Алексей Куделин и судья Владимир Худавердян. Говорится, что им якобы могут предъявить обвинения.
«Их могут обвинить в торговле мерами пресечения и приговорами», — уточнило издание, но никакой официальной информации об этом не было. Она сейчас уточняется.
Отмечается, что на прошлой неделе обыски прошли в Советском районном суде.
Ранее эксперт Михайлов рассказал, что последует за обыском в Ленинском суде Ростова. Материал на эту тему читайте по ссылке.