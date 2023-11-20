Соки и газировка подорожали в Ростовской области из-за рубля

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
В октябре годовая инфляция в Ростовской области увеличилась с 6,22% до 6,69%. При этом годовой темп прироста цен на продовольствие увеличился до 7,41%.
Подорожали в регионе, например, безалкогольные напитки. Рост цен связан с возросшими затратами производителей на импортное оборудование и падением курса рубля.
«Как следствие, годовые темпы прироста цен на фруктовые соки и газированные напитки увеличились», — заключили в ЦБ.
Также в Центробанке объяснили рост цен на мясо и яйца в Ростовской области. Свое влияние тут также оказал нестабильный курс валюты и затраты животноводов на логистику.