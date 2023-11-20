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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

Ослабление рубля повлияло на затраты производителей безалкогольных напитков

Соки и газировка подорожали в Ростовской области из-за рубля

20 ноября 2023, 15:30
Фото: 1MI
Ослабление рубля повлияло на затраты производителей безалкогольных напитков
Ослабление рубля повлияло на затраты производителей безалкогольных напитков, сообщил Центробанк.

В октябре годовая инфляция в Ростовской области увеличилась с 6,22% до 6,69%. При этом годовой темп прироста цен на продовольствие увеличился до 7,41%.

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Подорожали в регионе, например, безалкогольные напитки. Рост цен связан с возросшими затратами производителей на импортное оборудование и падением курса рубля.

«Как следствие, годовые темпы прироста цен на фруктовые соки и газированные напитки увеличились», — заключили в ЦБ.

Также в Центробанке объяснили рост цен на мясо и яйца в Ростовской области. Свое влияние тут также оказал нестабильный курс валюты и затраты животноводов на логистику.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЦБ#RostovGazeta#Центробанк
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