Спасатели призвали дончан отказаться от дальних поездок во время снегопада

По словам спасателей, на севера и западе региона из-за снегопадов могут возникнуть дорожные заторы, как это произошло во время снегопада в марте текущего года. Тогда автомобилистам пришлось простоять в пробках около 20 часов, а часть пассажиров и водителей дожидались помощи спасателей, чтобы продолжить свое путешествие.