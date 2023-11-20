Спасатели призвали дончан отказаться от дальних поездок во время снегопада

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Напомним, в ближайшие два дня, 21 и 22 ноября, в Ростовской области будут сохраняться неблагоприятные погодные условия с гололедом, сильным ветром, мокрым снегом и дождями.
Эти метеорологические явления способны создать благоприятные условия для повышения аварийности на трассах, а также заблокировать движение, а потому дончан и гостей Ростовской области призвали отказаться от дальних поездок.
По словам спасателей, на севера и западе региона из-за снегопадов могут возникнуть дорожные заторы, как это произошло во время снегопада в марте текущего года. Тогда автомобилистам пришлось простоять в пробках около 20 часов, а часть пассажиров и водителей дожидались помощи спасателей, чтобы продолжить свое путешествие.