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Спасатели призвали дончан отказаться от дальних поездок во время снегопада

Спасатели призвали дончан отказаться от дальних поездок во время снегопада

20 ноября 2023, 08:20
Фото: donland.ru
Спасатели призвали дончан отказаться от дальних поездок во время снегопада
В Ростовской области жителей и гостей региона попросили отказаться от дальних поездок во время непогоды, об этом сообщили в пресс-службе донского департамента по предупреждению и ликвидации ЧС.

Напомним, в ближайшие два дня, 21 и 22 ноября, в Ростовской области будут сохраняться неблагоприятные погодные условия с гололедом, сильным ветром, мокрым снегом и дождями.

Эти метеорологические явления способны создать благоприятные условия для повышения аварийности на трассах, а также заблокировать движение, а потому дончан и гостей Ростовской области призвали отказаться от дальних поездок.

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По словам спасателей, на севера и западе региона из-за снегопадов могут возникнуть дорожные заторы, как это произошло во время снегопада в марте текущего года. Тогда автомобилистам пришлось простоять в пробках около 20 часов, а часть пассажиров и водителей дожидались помощи спасателей, чтобы продолжить свое путешествие.

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