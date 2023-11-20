rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Стали известны подробности обысков в Ленинском райсуде в Ростове 20 ноября

Стала известна причина обысков в Ленинском райсуде в Ростове 20 ноября

20 ноября 2023, 06:35
Фото: Яндекс.Карты
Стали известны подробности обысков в Ленинском райсуде в Ростове 20 ноября
В Ростове-на-Дону в Ленинском районном суде, а также у некоторых судей утром в понедельник, 20 ноября, проводят обыски, сообщает Telegram-канал «Выстрел в голову».

А Telegram-канал «Че по Ростову» пишет, что оперативники пришли к председателю суда, так как причиной может быть подозрение в коммерческой продажности. Говорится, что оперативные мероприятия коснулись нескольких работников.

«Их подозревают коррупции при о осуществлении правосудия в соучастии с бывшим председателем Ростовского областного суда Золотаревой Еленой. После этого будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовных дел», — уточнил канал.

Силовики нагрянули с обысками в Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. СМИ писали, что на прошлой неделе в городе прошли обыски в Советском районном суде.

До этого в Ростовской области борцов с коррупцией задержали за мошенничество.

Читайте также:
Силовики нагрянули с обысками в Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону«Подозрение на взятки»: что известно об обысках в Советском районном суде РостоваСоветский суд Ростова после обысков работает в штатном режиме
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Обыски, задержания и аресты судей в Ростовской области#Происшествия
Подпишитесь
Эксперт Михайлов рассказал, что последует за обыском в Ленинском суде Ростова
Сегодня, 08:44
«Руки прочь»: рэпер Жиган ответил инициаторам сноса памятника Врангелю в Ростове
Сегодня, 09:23
Уязвимость порта в Азовском море к атакам и вторжениям
Сегодня, 09:22
Черный крест подарили ростовчанину Диброву на день рождения
Сегодня, 09:46
«Передо мной стояла красавица»: донские армяне в творчестве писателя Антона Чехова
Сегодня, 09:25
Алексей Нечаев предложил дать людям право оценивать мэров в Ростовской области
Сегодня, 05:00