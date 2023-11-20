Стала известна причина обысков в Ленинском райсуде в Ростове 20 ноября

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
А Telegram-канал «Че по Ростову» пишет, что оперативники пришли к председателю суда, так как причиной может быть подозрение в коммерческой продажности. Говорится, что оперативные мероприятия коснулись нескольких работников.
«Их подозревают коррупции при о осуществлении правосудия в соучастии с бывшим председателем Ростовского областного суда Золотаревой Еленой. После этого будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовных дел», — уточнил канал.
Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. СМИ писали, что на прошлой неделе в городе прошли обыски в Советском районном суде.
До этого в Ростовской области борцов с коррупцией задержали за мошенничество.