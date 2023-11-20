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Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Стало известно, почему подорожали мясо и яйца в Ростовской области

Стало известно, почему подорожали мясо и яйца в Ростовской области

20 ноября 2023, 13:54
Фото: 1MI
Стало известно, почему подорожали мясо и яйца в Ростовской области
Мясо, яйца и молоко подорожали в Ростовской области из-за падение курса рубля, объяснили в Центробанке.

В Ростовской области годовая инфляция на продовольствие за месяц выросла с 6,3% до 7,41%. Особенно сильно в регионе подорожали мясо и яйца.

В ЦБ рассказали, что из-за падения курса рубля животноводам пришлось больше тратиться на зарубежные корма, добавки и ветеринарные препараты. Чтобы компенсировать свои расходы, производители решили поднять цены на свою продукцию.

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Также ростовские животноводы стали больше ориентироваться на экспорт, он оказался прибыльней торговли на внутреннем рынке. Из-за этого внутри региона мясная продукция стала едва ли не дефицитной. Мяса стало меньше на прилавках еще и из-за вспышек эпидемий среди скота и птиц.

«В результате рост цен на свинину, говядину, мясо птицы и яйца ускорился, а молоко немного подорожало в годовом выражении», — заключили в ЦБ.

Ранее сообщалось, что торты в Ростовской области подорожали на 20% в ноябре.

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