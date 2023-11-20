Стало известно, почему подорожали мясо и яйца в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
В Ростовской области годовая инфляция на продовольствие за месяц выросла с 6,3% до 7,41%. Особенно сильно в регионе подорожали мясо и яйца.
В ЦБ рассказали, что из-за падения курса рубля животноводам пришлось больше тратиться на зарубежные корма, добавки и ветеринарные препараты. Чтобы компенсировать свои расходы, производители решили поднять цены на свою продукцию.
Также ростовские животноводы стали больше ориентироваться на экспорт, он оказался прибыльней торговли на внутреннем рынке. Из-за этого внутри региона мясная продукция стала едва ли не дефицитной. Мяса стало меньше на прилавках еще и из-за вспышек эпидемий среди скота и птиц.
«В результате рост цен на свинину, говядину, мясо птицы и яйца ускорился, а молоко немного подорожало в годовом выражении», — заключили в ЦБ.
Ранее сообщалось, что торты в Ростовской области подорожали на 20% в ноябре.