Стало известно, почему подорожали мясо и яйца в Ростовской области

Также ростовские животноводы стали больше ориентироваться на экспорт, он оказался прибыльней торговли на внутреннем рынке. Из-за этого внутри региона мясная продукция стала едва ли не дефицитной. Мяса стало меньше на прилавках еще и из-за вспышек эпидемий среди скота и птиц.