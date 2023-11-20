Стоматолог назвала жуткие последствия откладывания лечения кариеса

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Но все это может привести к еще большим проблемам с зубами, которые будут требовать длительного и сложного лечения, а также значительных финансовых затрат. Поэтому нельзя тянуть с лечением зубов, пишет runews24.ru.
Кариес постепенно развивается в зубе. Сначала поражается только эмаль, а затем — дентин, который находится под эмалью. Дентин достаточно мягкий, поэтому кариес в нем может распространяться быстро. Особенно быстро кариес развивается у детей, — рассказывает стоматолог Светлана Трифонова.
Врач подчеркивает, что если не лечить кариес, пока он маленький, то в зубе возникнет обширное поражение. Зуб может стать фактически полым внутри, его стенки будут разрушены. Такой зуб уже не может быть восстановлен хорошей пломбой. Врач может предложить восстановление зуба с помощью керамической реставрации (вкладкой), но это будет стоить гораздо дороже, чем простая пломба.
Если пациент не обращается к врачу своевременно и кариес продолжает развиваться, он может достигнуть нерва зуба. В нерве возникает воспаление, которое может проходить без симптомов или вызывать боли. В таком случае придется лечить зуб, удалять нерв. После такого лечения уже не получится восстановить зуб пломбой. В 90% случаев необходимо будет установить наружное покрытие из керамики или вкладку, — объясняет врач.
Стоматолог настоятельно рекомендует: если зуб начал болеть, то нужно как можно скорее обратиться к врачу, а не полагаться на обезболивающие таблетки.