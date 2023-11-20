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Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

Стоматолог назвала жуткие последствия откладывания лечения кариеса

20 ноября 2023, 16:32
Многие из нас делают ошибку, откладывая посещение стоматологического кабинета на потом. Причины разные: не хватает времени, не хочется переносить неприятные процедуры или просто дорогой визит.

Но все это может привести к еще большим проблемам с зубами, которые будут требовать длительного и сложного лечения, а также значительных финансовых затрат. Поэтому нельзя тянуть с лечением зубов, пишет runews24.ru.

Кариес постепенно развивается в зубе. Сначала поражается только эмаль, а затем — дентин, который находится под эмалью. Дентин достаточно мягкий, поэтому кариес в нем может распространяться быстро. Особенно быстро кариес развивается у детей, — рассказывает стоматолог Светлана Трифонова.

Врач подчеркивает, что если не лечить кариес, пока он маленький, то в зубе возникнет обширное поражение. Зуб может стать фактически полым внутри, его стенки будут разрушены. Такой зуб уже не может быть восстановлен хорошей пломбой. Врач может предложить восстановление зуба с помощью керамической реставрации (вкладкой), но это будет стоить гораздо дороже, чем простая пломба.

Если пациент не обращается к врачу своевременно и кариес продолжает развиваться, он может достигнуть нерва зуба. В нерве возникает воспаление, которое может проходить без симптомов или вызывать боли. В таком случае придется лечить зуб, удалять нерв. После такого лечения уже не получится восстановить зуб пломбой. В 90% случаев необходимо будет установить наружное покрытие из керамики или вкладку, — объясняет врач.

Стоматолог настоятельно рекомендует: если зуб начал болеть, то нужно как можно скорее обратиться к врачу, а не полагаться на обезболивающие таблетки.

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