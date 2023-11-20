Стоматолог назвала жуткие последствия откладывания лечения кариеса

Врач подчеркивает, что если не лечить кариес, пока он маленький, то в зубе возникнет обширное поражение. Зуб может стать фактически полым внутри, его стенки будут разрушены. Такой зуб уже не может быть восстановлен хорошей пломбой. Врач может предложить восстановление зуба с помощью керамической реставрации (вкладкой), но это будет стоить гораздо дороже, чем простая пломба.