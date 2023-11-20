Тело 16-летнего подростка нашли под окнами высотки на Творческой в Ростове

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В понедельник, 20 ноября, ранним утром в Северном микрорайоне Ростова на улице Творческой произошла трагедия. Telegram-канал «Это Ростов» объявил, что с седьмого этажа многоэтажки выпал несовершеннолетний. По предварительной информации, подросток разбился при падении из окна.
Авторы канала со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Ростовской области заявили, что по факту произошедшего проводится проверка, однако официальный релиз ведомство пока не опубликовало. Редакция RostovGazeta ждет подтверждения информации, данные уточняются.
Ранее в Ростове под Ворошиловским мостом обнаружили труп.