Тело 16-летнего подростка нашли под окнами высотки на Творческой в Ростове

В понедельник, 20 ноября, ранним утром в Северном микрорайоне Ростова на улице Творческой произошла трагедия. Telegram-канал «Это Ростов» объявил, что с седьмого этажа многоэтажки выпал несовершеннолетний. По предварительной информации, подросток разбился при падении из окна.