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Published Сегодня, 11:20

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Updated Сегодня, 11:23

В Ростове 16-летний парень погиб при падении из окна

Тело 16-летнего подростка нашли под окнами высотки на Творческой в Ростове

20 ноября 2023, 11:20
Фото: 1MI
В Ростове 16-летний парень погиб при падении из окна

В Ростове 16-летний парень погиб, выпав из окна многоэтажки

В Ростове из окна многоэтажки на улице Творческой выпал подросток, подробностями поделился местный Telegram-канал.

В понедельник, 20 ноября, ранним утром в Северном микрорайоне Ростова на улице Творческой произошла трагедия. Telegram-канал «Это Ростов» объявил, что с седьмого этажа многоэтажки выпал несовершеннолетний. По предварительной информации, подросток разбился при падении из окна.

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Авторы канала со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Ростовской области заявили, что по факту произошедшего проводится проверка, однако официальный релиз ведомство пока не опубликовало. Редакция RostovGazeta ждет подтверждения информации, данные уточняются.

Ранее в Ростове под Ворошиловским мостом обнаружили труп.

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