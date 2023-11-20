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Posted 20 ноября 2023, 04:56

Published 20 ноября 2023, 04:56

Modified 20 ноября 2023, 05:01

Updated 20 ноября 2023, 05:01

Ростовчан предупредили о снегопаде с 21 ноября

Тепла ждать не стоит: заморозки и снегопад накроют Ростов-на-Дону

20 ноября 2023, 04:56
Фото: 1MI

Ростовчан предупредили о снегопаде с 21 ноября

В Ростове-на-Дону на этой неделе ожидаются заморозки и выпадет снег, сообщили синоптики.

В понедельник, 20 ноября, пройдут дожди, а температура составит 9 градусов. Ночью похолодает до нуля градусов и начнется снегопад.

Осадки должны прекратится во вторник и будет облачная погода, а максимальная температура составит два градуса. Может усилиться ветер до пяти метров в секунду.

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В ночь на среду температура упадет до минус двух градусов, а днем поднимется до двух градусов. В это время ожидаются снег с дождем, скорость ветра составит два метра в секунду.

Добавим, что в пятницу, 24 числа, температура поднимется до 10 градусов.

Ранее климатолог Иошпа заявил, что зима в Ростовской области зависит от вулкана в Исландии.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Погода#Снег#Дождь
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