Тепла ждать не стоит: заморозки и снегопад накроют Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
В понедельник, 20 ноября, пройдут дожди, а температура составит 9 градусов. Ночью похолодает до нуля градусов и начнется снегопад.
Осадки должны прекратится во вторник и будет облачная погода, а максимальная температура составит два градуса. Может усилиться ветер до пяти метров в секунду.
В ночь на среду температура упадет до минус двух градусов, а днем поднимется до двух градусов. В это время ожидаются снег с дождем, скорость ветра составит два метра в секунду.
Добавим, что в пятницу, 24 числа, температура поднимется до 10 градусов.
Ранее климатолог Иошпа заявил, что зима в Ростовской области зависит от вулкана в Исландии.