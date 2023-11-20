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Только 6% жителей в Ростовской области зарабатывают 100 тыс рублей

Только 6% жителей в Ростовской области зарабатывают 100 тыс рублей

20 ноября 2023, 10:15
Фото: Midjourney
Только 6% жителей в Ростовской области зарабатывают 100 тыс рублей
В Ростовской области 6,1% местных жителей в месяц зарабатывают более 100 тысяч рублей, сообщает РИА «Новости».

В регионе около 17,1% занятого населения получает месячную зарплату ниже 20 тысяч рублей. Это соответствует 46-му месту в стране по уровню доходов.

В ходе исследования аналитики учитывали соотношение высокооплачиваемых и низкооплачиваемых работников, у которых заработная плата превышала 100 тысяч и была менее 20 тысяч рублей соответственно.

Согласно результатам исследования, только 6,1% занятого населения в Ростовской области получают зарплату более 100 тысяч рублей. При этом 17,1% работников имеют низкооплачиваемые должности с зарплатой менее 20 тысяч рублей в месяц. Большинство же жителей региона получают зарплаты в диапазоне от 24 до 53 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что судьям и силовикам решили не поднимать зарплату в Ростовской области в 2024 году.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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