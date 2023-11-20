Только 6% жителей в Ростовской области зарабатывают 100 тыс рублей

Согласно результатам исследования, только 6,1% занятого населения в Ростовской области получают зарплату более 100 тысяч рублей. При этом 17,1% работников имеют низкооплачиваемые должности с зарплатой менее 20 тысяч рублей в месяц. Большинство же жителей региона получают зарплаты в диапазоне от 24 до 53 тысяч рублей.