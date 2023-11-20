Только 6% жителей в Ростовской области зарабатывают 100 тыс рублей

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В регионе около 17,1% занятого населения получает месячную зарплату ниже 20 тысяч рублей. Это соответствует 46-му месту в стране по уровню доходов.
В ходе исследования аналитики учитывали соотношение высокооплачиваемых и низкооплачиваемых работников, у которых заработная плата превышала 100 тысяч и была менее 20 тысяч рублей соответственно.
Согласно результатам исследования, только 6,1% занятого населения в Ростовской области получают зарплату более 100 тысяч рублей. При этом 17,1% работников имеют низкооплачиваемые должности с зарплатой менее 20 тысяч рублей в месяц. Большинство же жителей региона получают зарплаты в диапазоне от 24 до 53 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что судьям и силовикам решили не поднимать зарплату в Ростовской области в 2024 году.