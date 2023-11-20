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Posted Сегодня, 17:57

Published Сегодня, 17:57

Modified Сегодня, 17:59

Updated Сегодня, 17:59

В Ростовской области годовой рост цен на моторное топливо замедлился

Центробанк объявил о стабилизации цен на бензин в Ростовской области

20 ноября 2023, 17:57
Фото: 1MI
В Ростовской области годовой рост цен на моторное топливо замедлился
В Ростовской области годовой рост цен на моторное топливо замедлился, заявили в ЦБ.

В Центробанке заявили о стабилизации ситуации с топливом в Ростовской области. Решить проблему получилось благодаря увеличению предложения бензина. В октябре был восстановлен полный размер выплат по демпферному механизму. Благодаря этому годовая инфляция на моторное топливо замедлилась.

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В целом ситуация с ростом цен в регионе только ухудшается. За месяц инфляция выросла с 6,22% до 6,69%.

Ранее сообщалось, что рост цен на бензин ускорил инфляцию в Ростовской области.

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