Центробанк объявил о стабилизации цен на бензин в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
В Центробанке заявили о стабилизации ситуации с топливом в Ростовской области. Решить проблему получилось благодаря увеличению предложения бензина. В октябре был восстановлен полный размер выплат по демпферному механизму. Благодаря этому годовая инфляция на моторное топливо замедлилась.
В целом ситуация с ростом цен в регионе только ухудшается. За месяц инфляция выросла с 6,22% до 6,69%.
Ранее сообщалось, что рост цен на бензин ускорил инфляцию в Ростовской области.