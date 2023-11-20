Центробанк объявил о стабилизации цен на бензин в Ростовской области

В Центробанке заявили о стабилизации ситуации с топливом в Ростовской области. Решить проблему получилось благодаря увеличению предложения бензина. В октябре был восстановлен полный размер выплат по демпферному механизму. Благодаря этому годовая инфляция на моторное топливо замедлилась.