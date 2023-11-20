Удмуртский Дед Мороз ждёт писем от детей со всей страны

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Как сообщает udm-info.ru, 18 ноября Тол Бабай пообщался и сфотографировался с гостями выставки. Каждый мог загадать желание и отправить новогоднее письмо в его резиденцию в селе Шаркан.
«Я хочу пожелать каждому из вас крепкого здоровья, удачи, везения, терпения и, главное, верить в сказку и чудеса. Я невероятно горд, что мне удалось посетить стенд „Мы из Удмуртии“, встретиться с детьми и взрослыми из разных уголков России. И познакомить их с нашими традициями», — поделился удмуртский Дед Мороз.
На площадке форума также развернулась выставка «Елки России». Елка из Удмуртии стоит слева от павильона «Достижения России» на главной аллее. В самое ближайшее время ее украсят игрушками, которые отражают традиционную для региона мифологию. Часть игрушек изготовлена удмуртскими мастерами. После зимы елки 89 регионов высадят в парке на ВДНХ.
Выставка-форум «Россия» проводится с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года по поручению главы государства Владимира Путина. Масштабное представление Удмуртии пройдет здесь 5 декабря в день региона. Подготовлена плотная культурная и деловая программа. В числе прочего гостям представят инвестиционный потенциал республики и презентуют туристический календарь.