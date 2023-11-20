Удмуртский Дед Мороз ждёт писем от детей со всей страны

«Я хочу пожелать каждому из вас крепкого здоровья, удачи, везения, терпения и, главное, верить в сказку и чудеса. Я невероятно горд, что мне удалось посетить стенд „Мы из Удмуртии“, встретиться с детьми и взрослыми из разных уголков России. И познакомить их с нашими традициями», — поделился удмуртский Дед Мороз.