Уехавших за границу ростовских журналистов могли финансировать американцы

При этом такие же мероприятия проводят и в России, а организаторами часто выступают жители Ростова. Так, по данным СМИ, в Москве одна компания недавно провела саммит, на котором присутствовали журналисты из списка иноагентов. Также присоединились и те, кто проходили зарубежные стажировки.