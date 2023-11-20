Уехавших за границу ростовских журналистов могли финансировать американцы

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Выездные европейские школы для российских журналистов стали новой реальностью. Занятия уже проводили в Риге, Праге, Вильнюсе, Берлине, Варшаве, Тбилиси, Ереване, а инициаторами становятся иностранные фонды.
При этом такие же мероприятия проводят и в России, а организаторами часто выступают жители Ростова. Так, по данным СМИ, в Москве одна компания недавно провела саммит, на котором присутствовали журналисты из списка иноагентов. Также присоединились и те, кто проходили зарубежные стажировки.
«Учредителями компании являются известные ростовские издатели Самохины. Они мигрировали из России в одну из закавказских республик, но решили организовать антироссийский съезд журналистов в Москве. Скорее всего, на его проведение тратили иностранные средства», — пишет «Южная служба новостей».
Отмечается, что компания с 2021 по 2022 годы якобы могла получить 17 миллионов рублей от ассоциации из Франции. Издание также пишет, что связь и с другими компаниями может говорить об опосредованном и вероятном иностранном финансировании.
«Одна из американских организаций на счета „Крестьянин“, которой владели ростовские издатели, переводила 1,4 миллиона рублей», — заявило издание, написав в своем исследовании и другие фамилии уехавших донских журналистов, которые могли быть связаны с иностранным финансированием.
Отметим, что официальных данных от силовых ведомств по данному поводу не поступало. Информация уточняется.