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Улицу Оганова затопило в Ростове-на-Дону во время снегопада

Улицу Оганова затопило в Ростове-на-Дону во время снегопада

20 ноября 2023, 05:28
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону из-за неблагоприятной погоды подтопило дороги на улице Оганова, сообщили местные жители в соцсетях.

Напомним, что в вечером в воскресенье, 19 ноября, в городе выпал снег, а также сложилась дождливая погода. Ростовчане рассказали, что это привело к подтоплению улицы Оганова.

Однако водители не стали искать пути объезда и ехали по скрывшейся под водой проезжей части. Но они сильно снижали скорость, чтобы не повредить автомобили.

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«Зачем курорты, если есть Ростов, хочешь покататься на лыжах? Едь на север области, хочешь искупаться? Езжай на юг области», — заявили горожане.

Ранее в Ростовской области рыбака отрезало от земли из-за внезапного паводка. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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