Улицу Оганова затопило в Ростове-на-Дону во время снегопада

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Напомним, что в вечером в воскресенье, 19 ноября, в городе выпал снег, а также сложилась дождливая погода. Ростовчане рассказали, что это привело к подтоплению улицы Оганова.
Однако водители не стали искать пути объезда и ехали по скрывшейся под водой проезжей части. Но они сильно снижали скорость, чтобы не повредить автомобили.
«Зачем курорты, если есть Ростов, хочешь покататься на лыжах? Едь на север области, хочешь искупаться? Езжай на юг области», — заявили горожане.
Ранее в Ростовской области рыбака отрезало от земли из-за внезапного паводка. Материал на эту тему читайте по ссылке.