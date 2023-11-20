Уязвимость порта в Азовском море к атакам и вторжениям

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
В понедельник, 20 ноября, ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря» объявило тендер для субъектов малого и среднего предпринимательства, чтобы те в свою очередь провели оценку уязвимости акватории морского порта Кавказ. Экспертам предстоит оценить, насколько уязвим порт к потенциальным угрозам совершения актов незаконного вмешательства, в том числе терактам, а также выяснить, насколько порт защищен от вторжения и незаконного перемещения нежелательных судов.
На запрос котировок выделили 300 тысяч рублей. Объектом исследования станет уровень защищенности морского порта Кавказ в Темрюкском районе Краснодарского края, по итогам проведенных работ подрядчику необходимо определить рекомендации, необходимые для включения в список мер по охране порта.
Заявки на участие от исполнителей будут принимать до 27 ноября, подрядчика выберут на следующий день. Работы должны быть выполнены в течение 30 дней с момента получения данных от заказчика, указанных в техническом задании.
Ранее власти объявили, что наладили морские перевозки между Ростовом и Мариуполем.