Уязвимость порта в Азовском море к атакам и вторжениям

В понедельник, 20 ноября, ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря» объявило тендер для субъектов малого и среднего предпринимательства, чтобы те в свою очередь провели оценку уязвимости акватории морского порта Кавказ. Экспертам предстоит оценить, насколько уязвим порт к потенциальным угрозам совершения актов незаконного вмешательства, в том числе терактам, а также выяснить, насколько порт защищен от вторжения и незаконного перемещения нежелательных судов.