В России отмечен рост стоимости тортов

Posted Вчера, 19:02
Published Вчера, 19:02
Modified Вчера, 19:03
Updated Вчера, 19:03
Кроме того, также отмечается увеличение стоимости логистики. В результате, торты, такие как «Медовик» и «Наполеон», стали стоить от 700 до 1000 рублей за килограмм, пишет runews24.ru.
Согласно прогнозам аналитиков, не стоит ожидать снижения цен на десерты в ближайшее время, поскольку производители кондитерских изделий не желают использовать более дешевые ингредиенты. Они считают, что это может негативно отразиться на качестве продукции и не приведет к значительному изменению цен на торты.