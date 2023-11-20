В России отмечен рост стоимости тортов

Согласно прогнозам аналитиков, не стоит ожидать снижения цен на десерты в ближайшее время, поскольку производители кондитерских изделий не желают использовать более дешевые ингредиенты. Они считают, что это может негативно отразиться на качестве продукции и не приведет к значительному изменению цен на торты.