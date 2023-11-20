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Posted Вчера, 19:02

Published Вчера, 19:02

Modified Вчера, 19:03

Updated Вчера, 19:03

В России отмечен рост стоимости тортов

20 ноября 2023, 19:02
В России произошло увеличение стоимости тортов. Согласно данным, опубликованным в Телеграм-канале SHOT, цены на них выросли на 20%. Это связано с повышением стоимости основных ингредиентов, таких как молоко, сливки и сливочное масло, которые подорожали на 10-15%.

Кроме того, также отмечается увеличение стоимости логистики. В результате, торты, такие как «Медовик» и «Наполеон», стали стоить от 700 до 1000 рублей за килограмм, пишет runews24.ru.

Согласно прогнозам аналитиков, не стоит ожидать снижения цен на десерты в ближайшее время, поскольку производители кондитерских изделий не желают использовать более дешевые ингредиенты. Они считают, что это может негативно отразиться на качестве продукции и не приведет к значительному изменению цен на торты.

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