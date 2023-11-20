rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:08

Published Сегодня, 17:08

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

В Ростове за мошенничество осудили гендиректора АО «Промавиатехнологии»

В Ростове за мошенничество осудили гендиректора АО «Промавиатехнологии»

20 ноября 2023, 17:08
Фото: 1MI
В Ростове за мошенничество осудили гендиректора АО «Промавиатехнологии»
Ростовский областной суд оставил без изменений приговор по делу генерального директора АО «Промавиатехнологии» Юрия Коваленко и врио начальника отдела закупок компании Вячеслава Цветкова, пишет «Ъ».

Ростовский областной суд оставил без изменения приговор по делу генерального директора АО «Промавиатехнологии» Юрия Коваленко и врио начальника отдела закупок компании Вячеслава Цветкова. Ранее их осудили за мошенничество.

Дело в том, что в 2017 году «Промавиатехнологии» заключило с Авиационным ремонтным заводом 325 в Таганроге договор о поставке «носков обогревных стабилизатора» для ремонта самолета АН-12 министерства обороны РФ. Однако на деле таких изделий в наличии у «Промавиатехнологий» не было. Тогда Коваленко и Цветков закупили их за личные средства у частного лица, утверждавшего, что получил их более 20 лет назад в качестве зарплаты на заводе. Но позже выяснилось, что у купленных изделий фиктивные паспорта.

В Таганроге персонал «Промавиатехнологий» оправдали по делу о мошенничестве
Узнать подробнее

Ущерб, причиненный деятельностью руководства АО «Промавиатехнологии», составил более полумиллиона рублей.

Сами фигуранты дела свою вину не признали. Они упирали на то, что изделия в конечном итоге оказались исправными, а купить их у частного лица — единственное решение. Комплектующие давно сняты с производства, а прямая поставка от завода-изготовителя невозможна, так как выпуск самолетов типа АН-12 прекращен еще в 1970-х.

Суд назначил Коваленко два года и шесть месяцев условно с испытательным сроком три года, а Цветкову — два года условно с таким же испытательным сроком.

Ранее Нацгвардия потребовала 3,1 миллиона рублей от оборонного авиазавода в Таганроге.

Читайте также:
Итоги недели: в Ростове обыскивают суды, пока горожане спасают от уничтожения рощуВ Ростове будут судить рецидивиста, напавшего на прохожего с ножомУзбекский завод отсудил у ростовской компании 22 миллиона рублей долга
#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Суд#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#RostovGazeta
Подпишитесь
Ростовские новости о цыганской карьере и губительных перепадах температуры
5 января 2022,, 16:03
«Не видел информации об этом»: донской губернатор высказался о железной дороге в Крым
Сегодня, 15:36
В Ростовской области начнут производить смартфоны в 2027 году
Сегодня, 16:14
Стало известно, почему подорожали мясо и яйца в Ростовской области
Сегодня, 13:54
«Передо мной стояла красавица»: донские армяне в творчестве писателя Антона Чехова
Сегодня, 09:25
Алексей Нечаев предложил дать людям право оценивать мэров в Ростовской области
Сегодня, 05:00