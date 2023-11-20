В Ростове за мошенничество осудили гендиректора АО «Промавиатехнологии»

Дело в том, что в 2017 году «Промавиатехнологии» заключило с Авиационным ремонтным заводом 325 в Таганроге договор о поставке «носков обогревных стабилизатора» для ремонта самолета АН-12 министерства обороны РФ. Однако на деле таких изделий в наличии у «Промавиатехнологий» не было. Тогда Коваленко и Цветков закупили их за личные средства у частного лица, утверждавшего, что получил их более 20 лет назад в качестве зарплаты на заводе. Но позже выяснилось, что у купленных изделий фиктивные паспорта.