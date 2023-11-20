В Ростове за мошенничество осудили гендиректора АО «Промавиатехнологии»

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Ростовский областной суд оставил без изменения приговор по делу генерального директора АО «Промавиатехнологии» Юрия Коваленко и врио начальника отдела закупок компании Вячеслава Цветкова. Ранее их осудили за мошенничество.
Дело в том, что в 2017 году «Промавиатехнологии» заключило с Авиационным ремонтным заводом 325 в Таганроге договор о поставке «носков обогревных стабилизатора» для ремонта самолета АН-12 министерства обороны РФ. Однако на деле таких изделий в наличии у «Промавиатехнологий» не было. Тогда Коваленко и Цветков закупили их за личные средства у частного лица, утверждавшего, что получил их более 20 лет назад в качестве зарплаты на заводе. Но позже выяснилось, что у купленных изделий фиктивные паспорта.
Ущерб, причиненный деятельностью руководства АО «Промавиатехнологии», составил более полумиллиона рублей.
Сами фигуранты дела свою вину не признали. Они упирали на то, что изделия в конечном итоге оказались исправными, а купить их у частного лица — единственное решение. Комплектующие давно сняты с производства, а прямая поставка от завода-изготовителя невозможна, так как выпуск самолетов типа АН-12 прекращен еще в 1970-х.
Суд назначил Коваленко два года и шесть месяцев условно с испытательным сроком три года, а Цветкову — два года условно с таким же испытательным сроком.
Ранее Нацгвардия потребовала 3,1 миллиона рублей от оборонного авиазавода в Таганроге.