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В Ростове заявили о работе Ленинского райсуда в штатном режиме

В Ростове заявили о работе Ленинского райсуда в штатном режиме

20 ноября 2023, 07:36
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове заявили о работе Ленинского райсуда в штатном режиме
В Ростове работа Ленинского районного суда продолжается в штатном режиме, об этом объявили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Напомним, утром понедельника, 20 ноября, в Ростове появились слухи об обысках в Ленинском районном суде города и в домах его сотрудников. Так СМИ сообщали о проведении оперативных мероприятий в доме председателя суда и одного из его коллег, которые якобы подозреваются в коррупции.

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Журналисты запросили комментарий о происходящем в объединенной пресс-службе судов, однако там в ответ заявили, что не владеют информацией о проведении обысков в здании суда.

«Суд работает в штатном режиме», — кратко ответили представители судов.

RostovGazeta продолжит следить за происходящим и дополнит данные по мере появления официальной информации из компетентных источников.

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