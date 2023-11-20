В Ростове заявили о работе Ленинского райсуда в штатном режиме

Напомним, утром понедельника, 20 ноября, в Ростове появились слухи об обысках в Ленинском районном суде города и в домах его сотрудников. Так СМИ сообщали о проведении оперативных мероприятий в доме председателя суда и одного из его коллег, которые якобы подозреваются в коррупции.