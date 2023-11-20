В Ростове заявили о работе Ленинского райсуда в штатном режиме

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Напомним, утром понедельника, 20 ноября, в Ростове появились слухи об обысках в Ленинском районном суде города и в домах его сотрудников. Так СМИ сообщали о проведении оперативных мероприятий в доме председателя суда и одного из его коллег, которые якобы подозреваются в коррупции.
Журналисты запросили комментарий о происходящем в объединенной пресс-службе судов, однако там в ответ заявили, что не владеют информацией о проведении обысков в здании суда.
«Суд работает в штатном режиме», — кратко ответили представители судов.
RostovGazeta продолжит следить за происходящим и дополнит данные по мере появления официальной информации из компетентных источников.