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В Ростовской области движение по М-4 «Дон» парализовал снегопад

В Ростовской области движение по М-4 «Дон» парализовал снегопад

20 ноября 2023, 11:07
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области движение по М-4 «Дон» парализовал снегопад
В Ростовской области из-за снегопада в северной части региона возникли пробки на трассе М-4 «Дон», об этом сообщили автомобилисты в тематическом Telegram-канале.

В понедельник, 20 ноября, Telegram-канал «ВКАНАЛЕ» опубликовал видео водителя фуры, который застрял в многокилометровой пробке на трассе М-4 «Дон».

«На Воронеж стоим. КДМ-ки[прим. редакции — комбинированные дорожные машины] проехать не можем», — заявил водитель, сообщив, что на трассе из Ростова в Воронеж работает снегоуборочная техника.

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В Ростовской области движение по М-4 «Дон» парализовал снегопад
Видео: ТГ канал vvkanale

На видео запечатлены ряды машин, которые скрываются в метели, автомобили не двигаются, а по трассе между машинами свободно прогуливаются водители.

Автор не стал уточнять транспортный ориентир, на котором возникли пробки, однако его напарник по рации сообщил, что они «надолго встали».

Напомним, ранее спасатели попросили дончан отказаться от дальних поездок во время неблагоприятных погодных условий и снегопадов.

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