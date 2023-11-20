В Ростовской области движение по М-4 «Дон» парализовал снегопад

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В понедельник, 20 ноября, Telegram-канал «ВКАНАЛЕ» опубликовал видео водителя фуры, который застрял в многокилометровой пробке на трассе М-4 «Дон».
«На Воронеж стоим. КДМ-ки[прим. редакции — комбинированные дорожные машины] проехать не можем», — заявил водитель, сообщив, что на трассе из Ростова в Воронеж работает снегоуборочная техника.
На видео запечатлены ряды машин, которые скрываются в метели, автомобили не двигаются, а по трассе между машинами свободно прогуливаются водители.
Автор не стал уточнять транспортный ориентир, на котором возникли пробки, однако его напарник по рации сообщил, что они «надолго встали».
Напомним, ранее спасатели попросили дончан отказаться от дальних поездок во время неблагоприятных погодных условий и снегопадов.