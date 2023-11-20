В Ростовской области начнут производить смартфоны в 2027 году

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
В области намерены направить 8 миллиардов рублей инвестиций для запуска производства ноутбуков. По словам главы региона, речь идет о создании завода, на котором также будут производить платы и батареи. Планируется, что завод начнет работу в 2024 году, а через три года наладят производство планшетов и смартфонов.
Глава региона также отметил, что он лично собирается использовать эти устройства. Он подчеркнул, что для него очень важно, чтобы это было сделано на Дону, так как этот бренд уже стал связанным не только с продуктами, но и с различными товарами из других категорий.
Ранее стало известно, что в Ростовской области будут выпускать 1,1 тысячи беспилотников в год.