В Ростовской области ударят 10-градусные морозы с 21 ноября

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Синоптики Ростовского гидрометцентра рассказали, что в течение понедельника, 20 ноября, дончан ожидает холодная погода с дождем, мокрым снегом и гололедом. В течение дня в отдельных районах Ростовской области будет дуть порывистый ветер скоростью до 21 метра в секунду. Температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +4 градусов, и только на юге региона можно ожидать от +8 до +12 градусов.
Уже 21 ноября погода начнет портиться — дожди продолжатся, периодически сменяясь мокрым снегом, ожидается туман и гололед. Скорость ветра составит до 18 метров в секунду, а вот ночь станет значительно холоднее, столбики термометров опустятся до -7 градусов на севере и западе Ростовской области. Днем ожидается температура от -5 до +2 градусов.
Среда, 22 ноября, станет еще холоднее. Ночью и утром ожидается мокрый снег, дожди, гололед, туман. Скорость ветра ослабнет до 4-9 метров в секунду, однако ночь будет холодной — температура воздуха опустится до -10 градусов. Днем в большинстве районов ожидаются холода от нуля до пяти градусов мороза.
Ранее в Ростове улицы накрыло ураганным ветром.