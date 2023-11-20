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Published Сегодня, 07:40

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Updated Сегодня, 07:42

В Ростовской области ударят 10-градусные морозы с 21 ноября

В Ростовской области ударят 10-градусные морозы с 21 ноября

20 ноября 2023, 07:40
Фото: Midjourney
В Ростовской области ударят 10-градусные морозы с 21 ноября

В Ростовской области синоптики обещают морозы до -10 градусов с 21 октября

В Ростовской области синоптики предупредили жителей о наступающих заморозках до -10°C, об этом сообщили сотрудники местного гидрометцентра.

Синоптики Ростовского гидрометцентра рассказали, что в течение понедельника, 20 ноября, дончан ожидает холодная погода с дождем, мокрым снегом и гололедом. В течение дня в отдельных районах Ростовской области будет дуть порывистый ветер скоростью до 21 метра в секунду. Температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +4 градусов, и только на юге региона можно ожидать от +8 до +12 градусов.

Уже 21 ноября погода начнет портиться — дожди продолжатся, периодически сменяясь мокрым снегом, ожидается туман и гололед. Скорость ветра составит до 18 метров в секунду, а вот ночь станет значительно холоднее, столбики термометров опустятся до -7 градусов на севере и западе Ростовской области. Днем ожидается температура от -5 до +2 градусов.

Дождь, снег и заморозки: синоптики рассказали о погоде в Ростове с 20 ноября
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Среда, 22 ноября, станет еще холоднее. Ночью и утром ожидается мокрый снег, дожди, гололед, туман. Скорость ветра ослабнет до 4-9 метров в секунду, однако ночь будет холодной — температура воздуха опустится до -10 градусов. Днем в большинстве районов ожидаются холода от нуля до пяти градусов мороза.

Ранее в Ростове улицы накрыло ураганным ветром.

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