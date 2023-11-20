В Ростовской области ударят 10-градусные морозы с 21 ноября

Синоптики Ростовского гидрометцентра рассказали, что в течение понедельника, 20 ноября, дончан ожидает холодная погода с дождем, мокрым снегом и гололедом. В течение дня в отдельных районах Ростовской области будет дуть порывистый ветер скоростью до 21 метра в секунду. Температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +4 градусов, и только на юге региона можно ожидать от +8 до +12 градусов.