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Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

В ЦБ объяснили высокие цены на продукты в Ростовской области

В ЦБ объяснили высокие цены на продукты в Ростовской области

20 ноября 2023, 13:15
Фото: 1MI
В ЦБ объяснили высокие цены на продукты в Ростовской области
Годовая инфляция в Ростовской области увеличилась до 6,69%, сообщил Центробанк.

В октября годовой уровень инфляции в Ростовской области вырос с 6,22% до 6,69%. На это повлияло ослабление рубля, рост потребительского спроса при низком производстве некоторых продуктов.

Например, из-за ослабления рубля животноводам пришлось больше тратиться на зарубежные корма и ветеринарные препараты. Чтобы компенсировать часть расходов, они повысили цену на свою продукцию.

«Кроме того, некоторые продукты животноводства поступили на прилавки в меньшем объеме. Донские предприятия нарастили экспорт мяса, тем самым ограничив его предложение на внутреннем рынке», — объяснили в ЦБ.

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Также предложение мяса на рынке в Ростовской области сократилось из-за эпидемий среди скота и птицы. Поэтому свинина, говядина, курица, яйца и молоко стали еще дороже.

Ранее в кофейнях Ростова-на-Дону предупредили о резком росте цен на кофе в декабре.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЦБ#Ростов#RostovGazeta
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