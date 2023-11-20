В ЦБ объяснили высокие цены на продукты в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
В октября годовой уровень инфляции в Ростовской области вырос с 6,22% до 6,69%. На это повлияло ослабление рубля, рост потребительского спроса при низком производстве некоторых продуктов.
Например, из-за ослабления рубля животноводам пришлось больше тратиться на зарубежные корма и ветеринарные препараты. Чтобы компенсировать часть расходов, они повысили цену на свою продукцию.
«Кроме того, некоторые продукты животноводства поступили на прилавки в меньшем объеме. Донские предприятия нарастили экспорт мяса, тем самым ограничив его предложение на внутреннем рынке», — объяснили в ЦБ.
Также предложение мяса на рынке в Ростовской области сократилось из-за эпидемий среди скота и птицы. Поэтому свинина, говядина, курица, яйца и молоко стали еще дороже.
Ранее в кофейнях Ростова-на-Дону предупредили о резком росте цен на кофе в декабре.