«Вам подарок — заплатите»: жителей Ростовской области пугают новой схемой мошенников

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Жители России, и в частности Ростовской области, стали получать предупреждения о новой схеме мошенничества с так называемыми «подарками». В них говорится, что незнакомые люди приносят домой к потенциальным жертвам коробку с подарком. Внутри коробки находится, дескать, очень красивая кружка. Курьер просит расписаться за доставку. Через некоторое время жертве мошенников приходит счет на оплату покупки дорогого смартфона от 25000 рублей.
Изучив информацию журналисты RostovGazeta обнаружили, что подобные сообщения приходили жителям России еще год назад. Например, в городе Северуральск Свердловской области местное СМИ предупредило о таком виде мошенничества 22 декабря 2022 года. При этом в качестве источника информации СМИ использовало якобы данные МВД. Но в МВД лишь публиковали новость о профилактических мероприятиях с памятками, которые и использовали журналисты в качестве инфографики и подтверждения своих слов.
До этого аналогичная новость была опубликована в том же регионе в телеграм-канале «Ребвинский рабочий» 15 декабря 2022 года. Но кроме этого канала, а также сообщений от пользователей в социальных сетях, этот комментарий МВД нигде не был опубликован. В социальных сетях, телеграм-канале и на сайте УМВД по Свердловской области такого сообщения также не обнаружено. Поиск по словам в поисковых системах Яндекс и Google результата не дал.
Из всего этого можно сделать вывод, что информация является недостоверной. Ни в 2022-м, ни в 2023-м году структуры МВД не сообщали о таких видах мошенничества. Однако жителям Ростовской области все же не стоит терять бдительность, и уж если кто-то решит вам сделать анонимный подарок, лучше все же выяснить, кто является его отправителем.
По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.