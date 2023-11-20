«Вам подарок — заплатите»: жителей Ростовской области пугают новой схемой мошенников

До этого аналогичная новость была опубликована в том же регионе в телеграм-канале «Ребвинский рабочий» 15 декабря 2022 года. Но кроме этого канала, а также сообщений от пользователей в социальных сетях, этот комментарий МВД нигде не был опубликован. В социальных сетях, телеграм-канале и на сайте УМВД по Свердловской области такого сообщения также не обнаружено. Поиск по словам в поисковых системах Яндекс и Google результата не дал.