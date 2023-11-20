Власти решили собрать у ростовчан автомобильные шины

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
В Ростове 25 ноября пройдет акция по сбору отработанных автомобильных шин. Сдать их можно будет в специальные контейнеры в трех районах города. Собирать шины там будут с 10.00 до 15.00.
Адресные ориентиры контейнеров: проспект Королева, 1Д; улица Проселочная, 9А и улица Портовая, 179.
Власти просят водителей принять участие в акции для повышения экологической культуры и развития системы раздельного сбора отходов.
Напомним, автомобилистов просят поменять летние шины на зимние из-за скорых снегопадов в Ростове.