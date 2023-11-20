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Posted Сегодня, 16:46

Published Сегодня, 16:46

Modified Сегодня, 17:56

Updated Сегодня, 17:56

Жители Ростова смогут сдать отработанные автомобильные шины

Власти решили собрать у ростовчан автомобильные шины

20 ноября 2023, 16:46
Фото: 1MI
Жители Ростова смогут сдать отработанные автомобильные шины

Акция по сбору отработанных автомобильных шин пройдет в Ростове 25 ноября

Жители Ростова смогут сдать отработанные автомобильные шины, заявили в администрации города.

В Ростове 25 ноября пройдет акция по сбору отработанных автомобильных шин. Сдать их можно будет в специальные контейнеры в трех районах города. Собирать шины там будут с 10.00 до 15.00.

Адресные ориентиры контейнеров: проспект Королева, 1Д; улица Проселочная, 9А и улица Портовая, 179.

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Власти просят водителей принять участие в акции для повышения экологической культуры и развития системы раздельного сбора отходов.

Напомним, автомобилистов просят поменять летние шины на зимние из-за скорых снегопадов в Ростове.

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