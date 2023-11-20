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Published Сегодня, 13:40

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Власти Ростова озаботились обрезкой и сносом аварийных деревьев в парках

Власти Ростова озаботились обрезкой и сносом аварийных деревьев в парках

20 ноября 2023, 13:40
Фото: 1MI
Власти Ростова озаботились обрезкой и сносом аварийных деревьев в парках
После падения аварийных деревьев в городе из-за непогоды власти все-таки решили заняться их обрезкой и сносом, сообщается на сайте администрации.

В ростовских парках проведут обрезку сухих деревьев. Аварийные насаждения планируют снести. В администрации уточнили, что работы проводят для «обеспечения безопасности посетителей парков», а также для оздоровления деревьев.

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Чтобы провести обрезку деревьев, власти получили необходимые разрешения. Также чиновники обещают провести компенсаторную высадку деревьев после того, как спилят сухие насаждения.

Напомним, на минувших выходных из-за сильного ветра в Ростове упали сразу несколько аварийных деревьев. Они повредили дома и несколько машин. Из горожан от сухих веток и деревьев, к счастью, никто не пострадал.

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