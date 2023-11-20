Власти Ростова озаботились обрезкой и сносом аварийных деревьев в парках

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
В ростовских парках проведут обрезку сухих деревьев. Аварийные насаждения планируют снести. В администрации уточнили, что работы проводят для «обеспечения безопасности посетителей парков», а также для оздоровления деревьев.
Чтобы провести обрезку деревьев, власти получили необходимые разрешения. Также чиновники обещают провести компенсаторную высадку деревьев после того, как спилят сухие насаждения.
Напомним, на минувших выходных из-за сильного ветра в Ростове упали сразу несколько аварийных деревьев. Они повредили дома и несколько машин. Из горожан от сухих веток и деревьев, к счастью, никто не пострадал.