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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Вуз в Ростове объяснил размещенную информацию об отчислении беременных студенток

Вуз в Ростове объяснил размещенную информацию об освобождении от экзаменов беременных

20 ноября 2023, 12:43
Фото: 1MI
Вуз в Ростове объяснил размещенную информацию об отчислении беременных студенток
В Ростове-на-Дону не соответствует действительности информация об отчислении беременных студенток из ЮФУ, сообщили RostovGazeta в пресс-службе вуза.

Причиной появившегося объявления стала кибератака на сайт Института социологии и регионоведения ЮФУ, а также личные аккаунты директора этого структурного подразделения Андрея Бедрика. В результате в ленте новостей на сайте появился фейковый материал.

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В нем говорилось об освобождении беременных студенток от зачетов, которые вуз якобы обещает проставить автоматом, а затем выдать диплом без экзаменов. Авторы фейка объясняли это тем, чтобы девушки не должны отвлекаться от воспитания детей.

Отмечается, что это не соответствует действительности и руководство университета уже приняло меры безопасности. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее главу района в Ростовской области осудили за распространение фейков.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#ЮФУ#Вуз#Обучение#Ростов#Кибератака#Меры безопасности#Происшествия
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