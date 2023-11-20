Вуз в Ростове объяснил размещенную информацию об освобождении от экзаменов беременных

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Причиной появившегося объявления стала кибератака на сайт Института социологии и регионоведения ЮФУ, а также личные аккаунты директора этого структурного подразделения Андрея Бедрика. В результате в ленте новостей на сайте появился фейковый материал.
В нем говорилось об освобождении беременных студенток от зачетов, которые вуз якобы обещает проставить автоматом, а затем выдать диплом без экзаменов. Авторы фейка объясняли это тем, чтобы девушки не должны отвлекаться от воспитания детей.
Отмечается, что это не соответствует действительности и руководство университета уже приняло меры безопасности. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее главу района в Ростовской области осудили за распространение фейков.