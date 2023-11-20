Жителей Ростова оставили без тепла и горячей воды в минусовую погоду

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Жители дома на 32-й линии в Ростове сообщили об отключении отопления и горячей воды. Горожане мерзнут в квартирах в уже минусовую погоду. Вода из-под кранов идет еле теплая, а по ночам — холодная. Также в холодных домах рискуют заболеть и маленькие дети.
«И это уже второй раз, как отключают отоплений. Достали уже!» — жалуются ростовчане.
Администрация ответила горожанам, что отопление по их адресу «запущено и подается в штатом режиме». За ответами на свои вопросы их отослали в УК.
Напомним, Ростов-на-Дону и несколько других городов области так и не смогли получить паспорта готовности к отопительному сезону. Власти до сих пор не могут устранить неполадки, мешающие получению технического паспорта.