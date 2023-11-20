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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Жителей Ростова оставили без тепла и горячей воды в минусовую погоду

Жителей Ростова оставили без тепла и горячей воды в минусовую погоду

20 ноября 2023, 14:26
Фото: Midjourney
Жителей Ростова оставили без тепла и горячей воды в минусовую погоду
В Ростове в Нахичевани местные жители остались без отопления и горячей воды, об этом они рассказали в комментариях администрации города.

Жители дома на 32-й линии в Ростове сообщили об отключении отопления и горячей воды. Горожане мерзнут в квартирах в уже минусовую погоду. Вода из-под кранов идет еле теплая, а по ночам — холодная. Также в холодных домах рискуют заболеть и маленькие дети.

«И это уже второй раз, как отключают отоплений. Достали уже!» — жалуются ростовчане.

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Администрация ответила горожанам, что отопление по их адресу «запущено и подается в штатом режиме». За ответами на свои вопросы их отослали в УК.

Напомним, Ростов-на-Дону и несколько других городов области так и не смогли получить паспорта готовности к отопительному сезону. Власти до сих пор не могут устранить неполадки, мешающие получению технического паспорта.

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