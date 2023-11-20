Жителей Ростова оставили без тепла и горячей воды в минусовую погоду

Жители дома на 32-й линии в Ростове сообщили об отключении отопления и горячей воды. Горожане мерзнут в квартирах в уже минусовую погоду. Вода из-под кранов идет еле теплая, а по ночам — холодная. Также в холодных домах рискуют заболеть и маленькие дети.