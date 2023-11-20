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Published Сегодня, 12:30

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Updated Сегодня, 12:32

Жителей Ростовской области кормили мясом фантомных животных

Жителей Ростовской области кормили мясом фантомных животных

20 ноября 2023, 12:30
Фото: Pxhere
Жителей Ростовской области кормили мясом фантомных животных

В Ростовской области 20 точек торговли продуктами признали фантомными

Эксперты выявили 20 фантомных точек продажи животноводческой продукции, сообщили в Россельхознадзоре.

Специалисты Россельхознадзора выявили 20 фантомных площадок по обороту продукции животного происхождения. Предприятия принадлежали 17 индивидуальным предпринимателям и трем ООО. Они не смогли предоставить надзорному ведомству ни одного погашенного электронного ветеринарного сопроводительного документа. Таким образом, продукцию производителей нельзя отследить или учесть.

Бизнесменам и ООО направлены предостережения.

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В надзорном ведомстве заключили, что всего с начала года в Ростовской области обнаружили 158 фантомных предприятий.

Ранее ветеринаров осудили за обман фермеров в Ростовской области на 300 тысяч рублей.

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