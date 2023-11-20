Жителей Ростовской области кормили мясом фантомных животных

Специалисты Россельхознадзора выявили 20 фантомных площадок по обороту продукции животного происхождения. Предприятия принадлежали 17 индивидуальным предпринимателям и трем ООО. Они не смогли предоставить надзорному ведомству ни одного погашенного электронного ветеринарного сопроводительного документа. Таким образом, продукцию производителей нельзя отследить или учесть.