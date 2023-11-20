Жителей Ростовской области кормили мясом фантомных животных

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Специалисты Россельхознадзора выявили 20 фантомных площадок по обороту продукции животного происхождения. Предприятия принадлежали 17 индивидуальным предпринимателям и трем ООО. Они не смогли предоставить надзорному ведомству ни одного погашенного электронного ветеринарного сопроводительного документа. Таким образом, продукцию производителей нельзя отследить или учесть.
Бизнесменам и ООО направлены предостережения.
В надзорном ведомстве заключили, что всего с начала года в Ростовской области обнаружили 158 фантомных предприятий.
Ранее ветеринаров осудили за обман фермеров в Ростовской области на 300 тысяч рублей.