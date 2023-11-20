Жителю Ростовской области разбили окна после жалоб на здравоохранение в регионе

Житель Новочеркасска позвонил на прямой эфир с губернатором Василием Голубевым. Мужчина напомнил ему, что ранее они уже общались в ОКДЦ в Ростове. Чиновник и местный житель обсуждали тогда проблемы городской больниц №3 в Новочеркасске. Оттуда увезли аппараты для рентгеновских исследований и флюорографии.