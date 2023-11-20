Жителю Ростовской области разбили окна после жалоб на здравоохранение в регионе

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Житель Новочеркасска позвонил на прямой эфир с губернатором Василием Голубевым. Мужчина напомнил ему, что ранее они уже общались в ОКДЦ в Ростове. Чиновник и местный житель обсуждали тогда проблемы городской больниц №3 в Новочеркасске. Оттуда увезли аппараты для рентгеновских исследований и флюорографии.
Житель Новочеркасска писал многочисленные жалобы в региональный Минздрав. Ему там обещали, что аппараты для исследований будут привозить в Новочеркасск регулярно.
«Но этого ничего нет. Сейчас наши пенсионеры должны ехать для рентгена за 30 километров», — говорит мужчина.
В своих жалобах он дошел и до самого губернатора и даже до полпреда президента. После этого в доме мужчины стали бить стекла.
«В квартире проживаю не только я, а моя сестра и несовершеннолетний ребенок», — обращает внимание местный житель.
В ответ губернатор Голубев заявил, что изучит ситуацию, а также поинтересуется, как отработали жалобы в Минздраве.
Ранее суд признал фальшивым диплом врача-онколога больницы в Ростовской области.