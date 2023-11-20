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Жителю Ростовской области разбили окна после жалоб на здравоохранение в регионе

Жителю Ростовской области разбили окна после жалоб на здравоохранение в регионе

20 ноября 2023, 16:41
Фото: 1MI
Жителю Ростовской области разбили окна после жалоб на здравоохранение в регионе
Житель Ростовской области заявил о разбитых в своем доме окон после многочисленных жалоб на здравоохранение, об этом мужчина рассказал в прямом эфире с губернатором на «Дон 24».

Житель Новочеркасска позвонил на прямой эфир с губернатором Василием Голубевым. Мужчина напомнил ему, что ранее они уже общались в ОКДЦ в Ростове. Чиновник и местный житель обсуждали тогда проблемы городской больниц №3 в Новочеркасске. Оттуда увезли аппараты для рентгеновских исследований и флюорографии.

Житель Новочеркасска писал многочисленные жалобы в региональный Минздрав. Ему там обещали, что аппараты для исследований будут привозить в Новочеркасск регулярно.

«Но этого ничего нет. Сейчас наши пенсионеры должны ехать для рентгена за 30 километров», — говорит мужчина.

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В своих жалобах он дошел и до самого губернатора и даже до полпреда президента. После этого в доме мужчины стали бить стекла.

«В квартире проживаю не только я, а моя сестра и несовершеннолетний ребенок», — обращает внимание местный житель.

В ответ губернатор Голубев заявил, что изучит ситуацию, а также поинтересуется, как отработали жалобы в Минздраве.

Ранее суд признал фальшивым диплом врача-онколога больницы в Ростовской области.

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