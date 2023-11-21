Более 250 жителей ДФО приняли участие в форуме «Бережливые технологии» на Сахалине

«Бережливые методы очень активно применялись в годы Великой Отечественной войны. Это удивительно, но это факт. В 1943 году необходимо было в 7 раз увеличить производство танков Т-34. Для этого сделали конвейер танков. Поставили станки прямо у конвейера, точили детали и сразу устанавливали их в танки. Таким образом увеличили производительность в 7 раз. Это бережливое производство в чистом виде. Все это сделали наши с вами отцы. Это было впервые. Даже термин был „потокобоязнь“, — рассказал заместитель генерального директора по развитию производственной системы госкорпорации „Росатом“ Сергей Обозов.