Более 250 жителей ДФО приняли участие в форуме «Бережливые технологии» на Сахалине

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Эксперты управленческой деятельности, специалисты образования и студенты обменяются опытом, обсудят ряд важных вопросов, пройдут обучение и посетят дискуссионные площадки. В рамках форума работа организована сразу по трем векторам — «Эффективное управление регионом», «Бережливое образование» и «Молодежное движение рационализаторов». 20 ноября состоялось торжественное открытие мероприятия, где выступил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
«Россия живет в условиях беспрецедентного внешнего давления, поэтому мы должны становиться более конкурентоспособными и эффективными. Бережливые технологии нужно внедрять повсеместно — в экономике, в социальной сфере. Такую задачу перед нами поставил президент России Владимир Путин. В этой работе следует в первую очередь ориентироваться на людей. В этом случае повышается качество жизни, растет производительность труда, становится крепче государство. Желаю всем продуктивной работы на форуме. Уверен, следующие три дня будут очень плодотворными», — обратился к собравшимся глава региона.
Уже несколько лет на Сахалине и Курилах применяют комплексную систему управления регионом, в которую включены три составляющих — бережливое производство, проектное управление и управление данными. Эти схемы работы применяют ко всем основным процессам, делая их эффективными и стабильными. В частности, такой подход используют в сфере обеспечения дорожных работ — например, при устранении пыли в Южно-Сахалинске. Специалисты нанесли на карту города маршруты коммунальной техники, проанализировали график работы служб и вычислили причины низкого качества уборки территорий. После этого эксперты разработали оптимальный график, единый стандарт уборки и схему цифрового контроля. В итоге количество дорожной пыли на улицах города уменьшилось в 5 раз.
Учреждения, которые успешно применяют бережливые технологии в Сахалинской области, получают статус образцовых. Сегодня в регионе таких уже 33. Благодаря работе одной из организаций на Сахалине втрое ускорили оформление документов на газификацию домовладений. Для этого организовали прием заявок в режиме «одного окна» с выстраиванием и цифровизацией процесса. Теперь островитяне могут подключить свой дом к подаче голубого топлива всего за 2 месяца.
Чтобы анализировать и распространять лучшие практики и знания, на базе Сахалинского государственного университета создали Академию регионального управления. Там готовят студентов, а также работников правительственных и муниципальных структур по сквозным программам обучения. Учащиеся посещают образцовые учреждения, знакомятся с работой фабрик процессов и общаются с экспертами.
На форуме «Бережливые технологии» студентам уделяют особое внимание. В рамках трека «Молодежное движение рационализаторов» будущие профессионалы посещают образцовые учреждения Сахалина, участвуют в тренингах и знакомятся с профессией рационализатора. В числе участников форума — Вероника Баранова, которая обучается по специальности «Сервис на воздушном транспорте».
«Впервые принимаю участие в таком масштабном форуме. Это очень интересно. Уверена, что знания, полученные здесь, пригодятся в моей профессиональной деятельности. Так, к моей сфере относится наземная работа в аэропорту и на воздушном судне. Это те процессы, которые действительно нуждаются в рациональном подходе», — считает студентка.
Перед участниками форума выступают специалисты федеральных ведомств и крупнейших российских компаний. Заместитель генерального директора по развитию производственной системы госкорпорации «Росатом» Сергей Обозов показал на примерах, как принципы бережливого производства использовали еще в советские годы.
«Бережливые методы очень активно применялись в годы Великой Отечественной войны. Это удивительно, но это факт. В 1943 году необходимо было в 7 раз увеличить производство танков Т-34. Для этого сделали конвейер танков. Поставили станки прямо у конвейера, точили детали и сразу устанавливали их в танки. Таким образом увеличили производительность в 7 раз. Это бережливое производство в чистом виде. Все это сделали наши с вами отцы. Это было впервые. Даже термин был „потокобоязнь“, — рассказал заместитель генерального директора по развитию производственной системы госкорпорации „Росатом“ Сергей Обозов.
Форум продлится до 22 ноября. Участники смогут изучить опыт внедрения передовых практик бережливого производства в государственном секторе, работники образовательных учреждений поделятся опытом и лучшими практиками внедрения бережливых технологий, развития соответствующих обучающих программ. Отдельным направлением работы станет рассмотрение межрегионального бережливого проекта «Сквозной инвестиционный поток».