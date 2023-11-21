«Четыре пули»: как расстреляли убийцу брата депутата Пятибратова в Ростовской области

Posted Сегодня, 19:48
Published Сегодня, 19:48
Modified Сегодня, 19:50
Updated Сегодня, 19:50
Согласно информации из Telegram-канала, инцидент произошел в Белой Калитве, когда киллер четыре раза выстрелил из пистолета в мужчину возле спорткомплекса.
Baza отмечает, что ранее Борисенко был приговорен к 16 годам заключения за участие в организации убийства в 2017 году предпринимателя Ильи Пятибратова — брата депутата Петра Пятибратова, который в 2020 году являлся одним из кандидатов на пост губернатора региона. Мотивом убийства тогда якобы могла стать борьба за контроль над определенной сферой бизнеса.
«Борисенко был амнистирован и приехал в Белую Калитву, где его теперь убили. Вместе с ним на 13 лет тогда был осужден Руслан Джафаров, но он погиб в феврале 2023 года», — уточняет канал.
Добавим, что никаких официальных комментариев о произошедшем не поступало. Сейчас вся информация уточняется.
Ранее появились подробности убийства сотрудницы СИЗО в донском регионе.