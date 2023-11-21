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«Четыре пули»: как расстреляли убийцу брата кандидата в губернаторы на Дону

«Четыре пули»: как расстреляли убийцу брата депутата Пятибратова в Ростовской области

21 ноября 2023, 19:48
Фото: Страница ВК Петра Пятибратова
«Четыре пули»: как расстреляли убийцу брата кандидата в губернаторы на Дону

На Дону назвали подробности расстрела убийцы брата кандидата в губернатора

В Ростовской области нашли тело 58-летнего Владимира Борисенко, которого ранее осудили за убийство брата кандидата в губернаторы Ильи Пятибратова, пишет Telegram-канал Baza.

Согласно информации из Telegram-канала, инцидент произошел в Белой Калитве, когда киллер четыре раза выстрелил из пистолета в мужчину возле спорткомплекса.

Baza отмечает, что ранее Борисенко был приговорен к 16 годам заключения за участие в организации убийства в 2017 году предпринимателя Ильи Пятибратова — брата депутата Петра Пятибратова, который в 2020 году являлся одним из кандидатов на пост губернатора региона. Мотивом убийства тогда якобы могла стать борьба за контроль над определенной сферой бизнеса.

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«Борисенко был амнистирован и приехал в Белую Калитву, где его теперь убили. Вместе с ним на 13 лет тогда был осужден Руслан Джафаров, но он погиб в феврале 2023 года», — уточняет канал.«Борисенко был амнистирован и приехал в Белую Калитву, где его теперь убили. Вместе с ним на 13 лет тогда был осужден Руслан Джафаров, но он погиб в феврале 2023 года», — уточняет канал.
«Борисенко был амнистирован и приехал в Белую Калитву, где его теперь убили. Вместе с ним на 13 лет тогда был осужден Руслан Джафаров, но он погиб в феврале 2023 года», — уточняет канал.«Борисенко был амнистирован и приехал в Белую Калитву, где его теперь убили. Вместе с ним на 13 лет тогда был осужден Руслан Джафаров, но он погиб в феврале 2023 года», — уточняет канал.
«Борисенко был амнистирован и приехал в Белую Калитву, где его теперь убили. Вместе с ним на 13 лет тогда был осужден Руслан Джафаров, но он погиб в феврале 2023 года», — уточняет канал.
Фото: Тацинская Мурзилка ВК

«Борисенко был амнистирован и приехал в Белую Калитву, где его теперь убили. Вместе с ним на 13 лет тогда был осужден Руслан Джафаров, но он погиб в феврале 2023 года», — уточняет канал.

Добавим, что никаких официальных комментариев о произошедшем не поступало. Сейчас вся информация уточняется.

Ранее появились подробности убийства сотрудницы СИЗО в донском регионе.

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