«Четыре пули»: как расстреляли убийцу брата депутата Пятибратова в Ростовской области

Baza отмечает, что ранее Борисенко был приговорен к 16 годам заключения за участие в организации убийства в 2017 году предпринимателя Ильи Пятибратова — брата депутата Петра Пятибратова, который в 2020 году являлся одним из кандидатов на пост губернатора региона. Мотивом убийства тогда якобы могла стать борьба за контроль над определенной сферой бизнеса.