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Член совета директоров «Ростовгоргаза» Исаев построит ТЦ на улице Вересаева

Член совета директоров «Ростовгоргаза» Исаев построит ТЦ на улице Вересаева

21 ноября 2023, 12:27
Фото: Галина Иванченко / яндекс.карты
Член совета директоров «Ростовгоргаза» Исаев построит ТЦ на улице Вересаева
В Ростове краснодарский предприниматель и действующий член совета директоров АО «Ростовгоргаза» Алексей Исаев построит торговый центр на месте бывшего строительного рынка «Лидер», сведения об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.

Во вторник, 21 ноября, в реестре опубликовали сразу два положительных заключения на проект строительства торгового центра в Ростове-на-Дону на улице Вересаева, 98. Ранее на участке много лет находился строительный рынок «Лидер».

Согласно данным заключений, экспертной организацией выступило ООО «Геоспэк», а застройщиком индивидуальный предприниматель Исаев Алексей Вячеславович из Краснодарского края. Сроки реализации проекта пока неизвестны.

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Сервис «СПАРК-Interfax» сообщает, что Исаев имел связь более чем с десятком донских компаний, занятых в сфере торговли топливом, газом, аренды и лизинга транспорта, а также строительства. В настоящий момент Алексей Исаев входит в совет директоров АО «Ростовгоргаз» с 2021 года, АО «Волгодонскмежрайгаз», АО «Новочеркасскгоргаз» и АО «Шахтымежрайгаз».

Ранее стало известно, что на улице Сержантова вновь возникла стихийная торговля.

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