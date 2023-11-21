Член совета директоров «Ростовгоргаза» Исаев построит ТЦ на улице Вересаева

Сервис «СПАРК-Interfax» сообщает, что Исаев имел связь более чем с десятком донских компаний, занятых в сфере торговли топливом, газом, аренды и лизинга транспорта, а также строительства. В настоящий момент Алексей Исаев входит в совет директоров АО «Ростовгоргаз» с 2021 года, АО «Волгодонскмежрайгаз», АО «Новочеркасскгоргаз» и АО «Шахтымежрайгаз».