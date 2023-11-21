Член совета директоров «Ростовгоргаза» Исаев построит ТЦ на улице Вересаева

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Во вторник, 21 ноября, в реестре опубликовали сразу два положительных заключения на проект строительства торгового центра в Ростове-на-Дону на улице Вересаева, 98. Ранее на участке много лет находился строительный рынок «Лидер».
Согласно данным заключений, экспертной организацией выступило ООО «Геоспэк», а застройщиком индивидуальный предприниматель Исаев Алексей Вячеславович из Краснодарского края. Сроки реализации проекта пока неизвестны.
Сервис «СПАРК-Interfax» сообщает, что Исаев имел связь более чем с десятком донских компаний, занятых в сфере торговли топливом, газом, аренды и лизинга транспорта, а также строительства. В настоящий момент Алексей Исаев входит в совет директоров АО «Ростовгоргаз» с 2021 года, АО «Волгодонскмежрайгаз», АО «Новочеркасскгоргаз» и АО «Шахтымежрайгаз».
Ранее стало известно, что на улице Сержантова вновь возникла стихийная торговля.