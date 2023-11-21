Девятьсот миллионов рублей выделено на доплату к пенсии в Подмосковье

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
В этом году в Подмосковье было выделено приблизительно 900 миллионов рублей на доплаты к пенсиям для пожилых людей. Эту информацию интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщили в региональном Министерстве социального развития.
Ранее в этом году Андрей Воробьев, глава региона, одобрил новые социальные выплаты для жителей Подмосковья. Таким образом, в течение данного периода пенсионерам, которые получают пенсию менее 18 тысяч рублей, было направлено 900 миллионов рублей на доплату.
Пенсионеры начинают получать доплату с момента, когда им полагается это право. Те, у кого такое право возникло с начала года, получили пересчет, начиная с января.
Эти выплаты предназначены для неработающих пенсионеров, старше 65 лет и проживающих в Подмосковье более 10 лет. Кроме того, важным условием является проживание пенсионера одного или вместе с супругом-пенсионером, ребенком до 18 лет или ребенком старше 18 лет, если инвалидность была установлена до достижения совершеннолетия.
Глава Министерства социального развития Подмосковья, Людмила Болатаева, отметила, что на выплату доплаты к пенсии в региональном бюджете предусмотрено свыше одного миллиарда рублей.