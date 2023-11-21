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Updated Сегодня, 10:30

Девятьсот миллионов рублей выделено на доплату к пенсии в Подмосковье

Девятьсот миллионов рублей выделено на доплату к пенсии в Подмосковье

21 ноября 2023, 10:28
Фото: Midjourney
В Подмосковье было выделено 900 млн рублей на доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам старше 65 лет, проживающим в регионе более 10 лет, с учетом определенных условий, таких как проживание с супругом-пенсионером или ребенком до 18 лет.

В этом году в Подмосковье было выделено приблизительно 900 миллионов рублей на доплаты к пенсиям для пожилых людей. Эту информацию интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщили в региональном Министерстве социального развития.

Ранее в этом году Андрей Воробьев, глава региона, одобрил новые социальные выплаты для жителей Подмосковья. Таким образом, в течение данного периода пенсионерам, которые получают пенсию менее 18 тысяч рублей, было направлено 900 миллионов рублей на доплату.

Пенсионеры начинают получать доплату с момента, когда им полагается это право. Те, у кого такое право возникло с начала года, получили пересчет, начиная с января.

Эти выплаты предназначены для неработающих пенсионеров, старше 65 лет и проживающих в Подмосковье более 10 лет. Кроме того, важным условием является проживание пенсионера одного или вместе с супругом-пенсионером, ребенком до 18 лет или ребенком старше 18 лет, если инвалидность была установлена до достижения совершеннолетия.

Глава Министерства социального развития Подмосковья, Людмила Болатаева, отметила, что на выплату доплаты к пенсии в региональном бюджете предусмотрено свыше одного миллиарда рублей.

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