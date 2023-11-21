Девятьсот миллионов рублей выделено на доплату к пенсии в Подмосковье

Эти выплаты предназначены для неработающих пенсионеров, старше 65 лет и проживающих в Подмосковье более 10 лет. Кроме того, важным условием является проживание пенсионера одного или вместе с супругом-пенсионером, ребенком до 18 лет или ребенком старше 18 лет, если инвалидность была установлена до достижения совершеннолетия.