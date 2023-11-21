«Ерничал»: Роднина рассказала, как ростовчанин Дибров реагировал на тему патриотизма

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Роднина рассказала, что вернулась в Россию из США в 2003 году в связи с окончанием контракта. По ее словам, ей поступало большое количество вопросов о том, зачем она вернулась, но спортсменка рассказывала о любви к родине.
Кроме того, Роднина вспомнила передачу, когда к Диброву пришла тогда еще юная спортсменка Алина Кабаева. Тогда она стала лучшей в мире по гимнастике.
«Алина заговорила о патриотизме, и Дмитрий начал ерничать над этим словом», — пишет издание со ссылкой на слова Родниной.
Добавим, что сейчас от Диброва не поступали комментариев по этой ситуации.
Ранее шоумен Дибров рассказал, почему в Ростове не дали установить памятник «Битлз».