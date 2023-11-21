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Published Сегодня, 07:53

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«Ерничал»: Роднина рассказала, как ростовчанин Дибров реагировал на тему патриотизма

«Ерничал»: Роднина рассказала, как ростовчанин Дибров реагировал на тему патриотизма

21 ноября 2023, 07:53
Фото: Anton Nosik/picasaweb.google.com/cc by 3.0
«Ерничал»: Роднина рассказала, как ростовчанин Дибров реагировал на тему патриотизма

Роднина заявила, что ростовчанин Дибров ерничал во время разговора о патриотизме

Спортсменка Ирина Роднина заявила, что телеведущий из Ростова-на-Дону Дмитрий Диброва ерничал, когда разговор зашел о патриотизме, пишет Teleprogramma.pro.

Роднина рассказала, что вернулась в Россию из США в 2003 году в связи с окончанием контракта. По ее словам, ей поступало большое количество вопросов о том, зачем она вернулась, но спортсменка рассказывала о любви к родине.

Кроме того, Роднина вспомнила передачу, когда к Диброву пришла тогда еще юная спортсменка Алина Кабаева. Тогда она стала лучшей в мире по гимнастике.

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«Алина заговорила о патриотизме, и Дмитрий начал ерничать над этим словом», — пишет издание со ссылкой на слова Родниной.

Добавим, что сейчас от Диброва не поступали комментариев по этой ситуации.

Ранее шоумен Дибров рассказал, почему в Ростове не дали установить памятник «Битлз».

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