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Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Грузчик взорвался на кладбище в Ростовской области

Грузчик взорвался на кладбище в Ростовской области

21 ноября 2023, 11:32
Фото: Midjourney
Грузчик взорвался на кладбище в Ростовской области

Грузчик подорвался на гранатах на кладбище в Ростовской области

В Куйбышево Ростовской области обнаружили тело грузчика на кладбище, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал пишет, что тело 56-летнего мужчины обнаружили случайно, а рядом лежали осколки от четырех гранат. В данный момент устанавливаются обстоятельства трагедии.

«Причину случившегося до сих пор не выяснили. Известно, что мужчина давно стоял на учете у психиатра», — уточняет канал.

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Отмечается, что сейчас идет розыск человека, который передал ему боеприпасы. По некоторым данным, погибший работал в мясном магазине.

Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее два человека погибли на пожарах в Ростовской области 20 ноября. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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