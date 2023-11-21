Грузчик взорвался на кладбище в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Канал пишет, что тело 56-летнего мужчины обнаружили случайно, а рядом лежали осколки от четырех гранат. В данный момент устанавливаются обстоятельства трагедии.
«Причину случившегося до сих пор не выяснили. Известно, что мужчина давно стоял на учете у психиатра», — уточняет канал.
Отмечается, что сейчас идет розыск человека, который передал ему боеприпасы. По некоторым данным, погибший работал в мясном магазине.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее два человека погибли на пожарах в Ростовской области 20 ноября. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.