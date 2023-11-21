Губернатор назвал подробности уничтожения украинского беспилотника

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Изначально в Минобороны России рассказали об украинском беспилотнике, который запустили для совершения теракта в России. Его целью стали объекты на территории страны.
Речь шла о беспилотнике самолетного типа, который уничтожили дежурные средства ПВО. Теперь произошедшее прокомментировал губернатор Василий Голубев.
«Средства противоздушной обороны отработали по воздушной цели в Каменском районе. Цель уничтожена. Последствия на земле уточняются», — заявил глава области.
Он попросил местных жителей сохранять спокойствие.
Напомним, ранее жителям Ростовской области запретили публиковать фото и видео работы систем ПВО в открытых источниках