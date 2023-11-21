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Губернатор назвали подробности уничтожения украинского беспилотника

Губернатор назвал подробности уничтожения украинского беспилотника

21 ноября 2023, 10:08
Фото: Midjourney
Губернатор назвали подробности уничтожения украинского беспилотника

Губернатор Голубев заявил об уничтоженной воздушной цели в Ростовской области

В Ростовской области средства ПВО уничтожили воздушную цель во вторник, 21 ноября, сообщил губернатор Василий Голубев.

Изначально в Минобороны России рассказали об украинском беспилотнике, который запустили для совершения теракта в России. Его целью стали объекты на территории страны.

Речь шла о беспилотнике самолетного типа, который уничтожили дежурные средства ПВО. Теперь произошедшее прокомментировал губернатор Василий Голубев.

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«Средства противоздушной обороны отработали по воздушной цели в Каменском районе. Цель уничтожена. Последствия на земле уточняются», — заявил глава области.

Он попросил местных жителей сохранять спокойствие.

Напомним, ранее жителям Ростовской области запретили публиковать фото и видео работы систем ПВО в открытых источниках

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