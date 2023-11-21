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Posted Сегодня, 09:50

Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Какой будет зима 2023/2024 в Ростовской области?

Какой будет зима 2023/2024 в Ростовской области

21 ноября 2023, 09:50
Фото: rostovgazeta.ru
Какой будет зима 2023/2024 в Ростовской области?

Ростовскую область ждет холодный декабрь

Температурный режим ниже средних многолетних значений ожидается в Ростовской области в первый зимний месяц, согласно прогнозу Гидрометцентра России.

Обычно морозы приходят в донской регион только в январе. Однако этой зимой, согласно прогнозам, все будет наоборот. Температура воздуха в декабре окажется чуть ниже нормы, а вот в январе — выше.

Также чуть выше нормы температурный режим ожидается и в последний зимний месяц. Вот только подобные долгосрочные прогнозы редко оправдывают ожидания.

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Ранее метеорологи сообщили, что в Ростовскую область придут морозы ниже минус 10 градусов. При этом в регионе будут идти дожди вперемешку с мокрым снегом.

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