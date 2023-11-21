Какой будет зима 2023/2024 в Ростовской области?

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Обычно морозы приходят в донской регион только в январе. Однако этой зимой, согласно прогнозам, все будет наоборот. Температура воздуха в декабре окажется чуть ниже нормы, а вот в январе — выше.
Также чуть выше нормы температурный режим ожидается и в последний зимний месяц. Вот только подобные долгосрочные прогнозы редко оправдывают ожидания.
Ранее метеорологи сообщили, что в Ростовскую область придут морозы ниже минус 10 градусов. При этом в регионе будут идти дожди вперемешку с мокрым снегом.