Киркоров заявил, что хочет еще раз посмотреть на грудь журналистки в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
В 2004-м году музыкант приехал в Ростов-на-Дону, где отвечал на вопросы журналистов. Они интересовались его творчеством и личной жизнью. Журналистка Ирина Ароян решила спросить Киркорова о ремейках, которые тогда артист выпускал в большом количестве.
Вопрос разозлил певца и он начал скандалить, в результате чего огорченная журналистка покинула пресс-конференцию, а ее коллеги выразили свое возмущение, заявив, что Киркоров вел себя неуважительно и обидел женщину.
Недавно, когда журналисты спросили певца, чего ему не хватает для счастья, то он дал неожиданный ответ: «Вы мне надоели. Меня раздражают ваша розовая кофточка, ваши [прим. ред.: грудь] и ваш микрофон». После некоторых пререканий с Ароян Киркоров добавил: «Встала и ушла отсюда! Ремейков ей, видите ли, большое количество… На пресс-конференции к звёздам надо приходить подготовленными, а не так, как вы: вчера у подворотни, а сегодня здесь, на втором ряду».
«Я бы хотел вернуться в 2004 год и надеть розовые очки, которые я всегда ношу сейчас. Тогда я бы посмотрел на „розовую кофточку“ и грудь Ирины Ароян совсем другими глазами», — пишет издание со ссылкой на слова Киркорова.
Ранее концерт Игоря Николаева в Ростове отменили из-за угрозы для жизни певца.