Киркоров заявил, что хочет еще раз посмотреть на грудь журналистки в Ростове-на-Дону

Недавно, когда журналисты спросили певца, чего ему не хватает для счастья, то он дал неожиданный ответ: «Вы мне надоели. Меня раздражают ваша розовая кофточка, ваши [прим. ред.: грудь] и ваш микрофон». После некоторых пререканий с Ароян Киркоров добавил: «Встала и ушла отсюда! Ремейков ей, видите ли, большое количество… На пресс-конференции к звёздам надо приходить подготовленными, а не так, как вы: вчера у подворотни, а сегодня здесь, на втором ряду».