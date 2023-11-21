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Киркоров заявил, что хочет посмотреть на грудь журналистки в Ростове-на-Дону

Киркоров заявил, что хочет еще раз посмотреть на грудь журналистки в Ростове-на-Дону

21 ноября 2023, 06:31
Фото: Okras/cc by sa 4.0/wiki
Киркоров заявил, что хочет посмотреть на грудь журналистки в Ростове-на-Дону

Киркоров заявил, что хотел бы исправить историю с «розовой кофточкой» в Ростове

Певец Филипп Киркоров заявил, что хочет вернуться в Ростов-на-Дону в 2004-й год в момент своего конфликта с журналисткой Ириной Ароян, передает Starhit.

В 2004-м году музыкант приехал в Ростов-на-Дону, где отвечал на вопросы журналистов. Они интересовались его творчеством и личной жизнью. Журналистка Ирина Ароян решила спросить Киркорова о ремейках, которые тогда артист выпускал в большом количестве.

Вопрос разозлил певца и он начал скандалить, в результате чего огорченная журналистка покинула пресс-конференцию, а ее коллеги выразили свое возмущение, заявив, что Киркоров вел себя неуважительно и обидел женщину.

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Недавно, когда журналисты спросили певца, чего ему не хватает для счастья, то он дал неожиданный ответ: «Вы мне надоели. Меня раздражают ваша розовая кофточка, ваши [прим. ред.: грудь] и ваш микрофон». После некоторых пререканий с Ароян Киркоров добавил: «Встала и ушла отсюда! Ремейков ей, видите ли, большое количество… На пресс-конференции к звёздам надо приходить подготовленными, а не так, как вы: вчера у подворотни, а сегодня здесь, на втором ряду».

«Я бы хотел вернуться в 2004 год и надеть розовые очки, которые я всегда ношу сейчас. Тогда я бы посмотрел на „розовую кофточку“ и грудь Ирины Ароян совсем другими глазами», — пишет издание со ссылкой на слова Киркорова.

Ранее концерт Игоря Николаева в Ростове отменили из-за угрозы для жизни певца.

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