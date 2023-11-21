Краснодар обошел Ростов в рейтинге качества жизни

При этом жители российских городов, которые приняли участие в опросе, отвечали на вопросы о том довольны ли они жизнью в своих городах, насколько им там комфортно проживать, есть ли у них средства на покупку недвижимости. Кроме того, в критерии оценки вошли: уровень медицины и качество воздуха.