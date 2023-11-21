Краснодар обошел Ростов в рейтинге качества жизни

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Ростов-на-Дону обошли в данном топе такие города, как Севастополь, Краснодар, Грозный, Екатеринбург и Калуга. А первые три места заняли: Сочи, Москва и Санкт-Петербург.
При этом жители российских городов, которые приняли участие в опросе, отвечали на вопросы о том довольны ли они жизнью в своих городах, насколько им там комфортно проживать, есть ли у них средства на покупку недвижимости. Кроме того, в критерии оценки вошли: уровень медицины и качество воздуха.
Напомним, исследование показало, что Ростовская область занимает 46-е место по уровню заработной платы населения. Зарплату свыше 100 тысяч рублей получают только 6,1% работающих жителей региона.