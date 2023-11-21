«Любовь к творчеству»: стенгазеты Ростова и Нахичевани-на-Дону в советские годы

Сегодня об этом я вспоминаю с улыбкой. Моя юность пришлась на перестроечные годы. И мне немного грустно. Грустно от того, что я искренне верил в перестройку, гласность и ускорение. Я, правда, считал, что перемены, которые проводил в нашем обществе Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев, принесут народу счастье и лучшую жизнь. Верил в демократический социализм или социализм с человеческим лицом, как тогда говорили. Чем все закончилось, я рассказывать не буду. Это всем хорошо известно. И у многих разные взгляды на то время, да и на события, которые последовали после перестройки.