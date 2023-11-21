«Любовь к творчеству»: стенгазеты Ростова и Нахичевани-на-Дону в советские годы

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Стенгазета − это вид изобразительного народного творчества. Но я бы отметил, что стенгазете придавалось в советское время большое идеологическое значение.
Изготовлялась в основном стенгазета на листе формата А1. Темы, которые освещались в стенгазетах, были самыми разными. Они посвящались трудовым успехам предприятия или учреждения, а также различным праздникам или текущим событиям.
Стенгазеты готовились и ко всем праздникам, в том числе к Новому году, 23 февраля, 8 Марта, к дню рождения Владимира Ильича Ленина, 1 Мая, Дню Победы и, конечно, к 7 ноября. По крайней мере, как я помню, у нас в школе к этим датам стенгазеты были всегда!
Конечно, стенгазеты сочетали в себе элемент народного творчества, самодеятельности в живописи, поэзии и искусстве. Как я уже писал, были особенно популярны в общеобразовательных заведениях. Например, в школах.
Когда я учился в школе, то был не просто комсомольцем, а еще и членом комитета комсомола школы. Вообще, я был общественно активным парнем, отвечал за выпуск стенгазет в школе и работу радиоточки, считался «ответственным за сектор печати и информации». Вот так серьезно в школе относились к выпуску стенгазет и работе школьного радио! «Ответственный за сектор печати и информации» − звучит! В этом видели важную составляющую идеологической работы и просвещения подрастающего поколения.
Я был редактором двух школьных стенгазет, которые назывались «Наши дела» и «Комсомолец». Еще я был в классе ответственным политинформатором и президентом КИДа (Клуба интернациональной дружбы). Сегодня, конечно, в это трудно поверить, но каждый понедельник в восемь утра я делал в классе обзор газет и телевизионных передач, рассказывал о международной обстановке, о решениях партии и правительства. Для того чтобы проводить политинформации, регулярно смотрел такие программы на нашем советском телевидении, как «Международная панорама», «Сегодня в мире» и, конечно, «Время». Читал газеты «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Труд» и другие.
Сегодня об этом я вспоминаю с улыбкой. Моя юность пришлась на перестроечные годы. И мне немного грустно. Грустно от того, что я искренне верил в перестройку, гласность и ускорение. Я, правда, считал, что перемены, которые проводил в нашем обществе Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев, принесут народу счастье и лучшую жизнь. Верил в демократический социализм или социализм с человеческим лицом, как тогда говорили. Чем все закончилось, я рассказывать не буду. Это всем хорошо известно. И у многих разные взгляды на то время, да и на события, которые последовали после перестройки.
Почему вдруг решил вспомнить о своих комсомольских годах? Дело в том, что, перебирая свой архив, нашел заметки из областной газеты «Молот» за 1924 год, которые мне несколько лет назад прислала ростовский краевед Оксана Александровна Мордовина. В этих публикациях рассказывалось о том, что в ростовском клубе имени товарища Томского проходил конкурс стенгазет Нахичевани. Напомню, что товарищ Томский был партийным лидером, которого в тридцатые годы при Сталине репрессировали. А в 1924 году Нахичевань-на-Дону была еще самостоятельным городом.
Рабкоры Нахичевани представили на конкурс свои стенгазеты, в которых рассказывалось о деятельности заводов, в том числе и завода «Красный Аксай», комбината «Рабочий».
Эти предприятия когда-то славились не только на весь Ростов, но и на всю нашу страну. Сегодня их больше не существует. Когда-то в Нахичевани было построено немало заводов и фабрик. Кстати, это был один из аргументов, почему Нахичевань переименовали в Пролетарский район. А сегодня почти ничего не осталось из того, что построили в советские годы. Думаю, вы и сами все это прекрасно знаете.
Когда я читал эти заметки столетней давности, меня охватило какое-то щемящее чувство ностальгии. Я понял, что мне уже сложно объяснить молодым ребятам, что такое стенгазета, чем она была так дорога простым рабочим и служащим.
Но могу сказать ответственно, что стенгазеты прививали нам, школьникам, любовь к творчеству. Это творчество теперь называется народным. Но мне все равно, как теперь называется это творчество. Мы были искренними, честно освещали то, чем занимались, радовались успехам одноклассников, гордились школой, любили Родину. Именно этому нас учили. Именно об этом писали мы в стенгазетах.
Конечно, время сейчас другое. Но ведь и возможностей стало больше. Теперь можно создать чат или группу в социальных сетях, в которых освещать жизнь учебного заведения, предприятия. Было бы желание.
Георгий Багдыков