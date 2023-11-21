Минфин Ростовской области возьмет в долг у банка 3 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
В понедельник, 20 ноября, Минфин Ростовской области опубликовал данные о закупке у единственного поставщика услуг по предоставления кредита на общую сумму три миллиардов рублей. ПАО «Сбербанк» как единственный поставщик опубликовал два предложения о предоставлении услуг на сумму по 1,35 миллиарда рублей.
Контракт необходимо выполнить до конца календарного 2026 года, следующие три года Минфин будет вносить платежи ежегодно на сумму от 442,6 до 454,9 миллиона рублей, чтобы погасить свои долги.
В прикрепленных документах не указано, на какие цели властям нужны три миллиарда рублей, предположительно, средства власти берут для покрытия дефицита бюджета. Данные уточняются.
Ранее власти объявили, что получат 4,2 миллиарда рублей на строительство коллектора в Ростове.