Минфин Ростовской области возьмет в долг у банка 3 миллиарда рублей

В понедельник, 20 ноября, Минфин Ростовской области опубликовал данные о закупке у единственного поставщика услуг по предоставления кредита на общую сумму три миллиардов рублей. ПАО «Сбербанк» как единственный поставщик опубликовал два предложения о предоставлении услуг на сумму по 1,35 миллиарда рублей.