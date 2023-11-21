Министр транспорта рассказал о возобновлении работы Керченской переправы

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В Керчи снова начал функционировать паромный переход. Информацию об этом сообщил Николай Лукашенко, министр транспорта Республики Крым, в своих социальных сетях 21 ноября, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«6:30 Работа Керченской паромной переправы возобновлена», — написал Лукашенко.
Керченская паромная переправа соединяет Крым со Краснодарским краем через Керченский пролив. Она была открыта в 1954 году. Переход находится на северо-восточной окраине Керчи и работает круглосуточно в течение всего года. Паромы ходят между портами «Крым» и «Кавказ», расстояние между которыми составляет не менее 5 км.
После построения Крымского моста паромный переход был приостановлен. В 2022 году его работа возобновилась в связи с повреждениями на Крымском мосту, которые были вызваны терактом.