Министр транспорта рассказал о возобновлении работы Керченской переправы

Керченская паромная переправа соединяет Крым со Краснодарским краем через Керченский пролив. Она была открыта в 1954 году. Переход находится на северо-восточной окраине Керчи и работает круглосуточно в течение всего года. Паромы ходят между портами «Крым» и «Кавказ», расстояние между которыми составляет не менее 5 км.