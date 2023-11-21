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Published Сегодня, 07:13

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Updated Сегодня, 07:15

Министр транспорта рассказал о возобновлении работы Керченской переправы

Министр транспорта рассказал о возобновлении работы Керченской переправы

21 ноября 2023, 07:13
Фото: 1MI
Переход был закрыт в субботу, 18 ноября, из-за неблагоприятной погоды, которая оказала влияние на Крым в прошлые выходные.

В Керчи снова начал функционировать паромный переход. Информацию об этом сообщил Николай Лукашенко, министр транспорта Республики Крым, в своих социальных сетях 21 ноября, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«6:30 Работа Керченской паромной переправы возобновлена», — написал Лукашенко.

Керченская паромная переправа соединяет Крым со Краснодарским краем через Керченский пролив. Она была открыта в 1954 году. Переход находится на северо-восточной окраине Керчи и работает круглосуточно в течение всего года. Паромы ходят между портами «Крым» и «Кавказ», расстояние между которыми составляет не менее 5 км.

После построения Крымского моста паромный переход был приостановлен. В 2022 году его работа возобновилась в связи с повреждениями на Крымском мосту, которые были вызваны терактом.

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