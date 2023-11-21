Неизвестный открыл стрельбу в центре Белой Калитвы в Ростовской области

Posted Сегодня, 18:24
Published Сегодня, 18:24
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
В центре города Белая Калитва прохожие обнаружили тело мужчины с ранением от огнестрельного оружия.
Труп люди нашли около 20.00 мск, а убит человек был примерно двумя часами ранее. Лежащее на земле бездыханное тело жители города обнаружили возле Дворца спорта.
Прохожие тут же вызвали полицию, которая оцепила место происшествия. Сейчас туда никого не подпускают, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Официального подтверждения происшествия не поступало, информация уточняется.
Ранее в центре Ростова неизвестные устроили массовую драку.