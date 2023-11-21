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Posted Сегодня, 18:24

Published Сегодня, 18:24

Modified Сегодня, 18:29

Updated Сегодня, 18:29

Мужчину застрелили в центре города в Ростовской области

Неизвестный открыл стрельбу в центре Белой Калитвы в Ростовской области

21 ноября 2023, 18:24
Фото: Midjourney
Мужчину застрелили в центре города в Ростовской области

Мужчину застрелили в центре города в Ростовской области

В центре Белой Калитвы в Ростовской области прохожие нашли тело мужчины с огнестрельным ранением, пишет телеграм-канал Don_Mash.

В центре города Белая Калитва прохожие обнаружили тело мужчины с ранением от огнестрельного оружия.

Труп люди нашли около 20.00 мск, а убит человек был примерно двумя часами ранее. Лежащее на земле бездыханное тело жители города обнаружили возле Дворца спорта.

Видео: Midjourney
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Прохожие тут же вызвали полицию, которая оцепила место происшествия. Сейчас туда никого не подпускают, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Официального подтверждения происшествия не поступало, информация уточняется.

Ранее в центре Ростова неизвестные устроили массовую драку.

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