На Дону сбили беспилотник, а Киркоров не может забыть грудь журналистки из Ростова

Портал Starhit со ссылкой на слова Филиппа Киркорова рассказал, что артист до сих пор помнит скандальную историю, во время которой поссорился с журналисткой Ириной Ароян и прогнал ее с пресс-конференции. По мнению артиста, его нынешние взгляды на жизнь и оптимизм позволили бы спокойнее взглянуть на критику ремейков со стороны представительницы СМИ.