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Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

На Дону сбили беспилотник, а Киркоров не может забыть грудь журналистки из Ростова

На Дону сбили беспилотник, а Киркоров не может забыть грудь журналистки из Ростова

21 ноября 2023, 14:26
Фото: Okras/cc by sa 4.0/wikimedia.org
На Дону сбили беспилотник, а Киркоров не может забыть грудь журналистки из Ростова
В Ростове заговорили о высоком качестве жизни, пока над регионом летают украинские беспилотники, а Филипп Киркоров не может забыть грудь местной журналистки Ароян.

Вернуться в прошлое нельзя, но помнить буду и сейчас

Известный певец Филипп Киркоров заявил, что сожалеет о скандале с ростовской журналисткой Ириной Ароян и хотел бы вернуться в прошлое, чтобы исправить произошедшее.

Портал Starhit со ссылкой на слова Филиппа Киркорова рассказал, что артист до сих пор помнит скандальную историю, во время которой поссорился с журналисткой Ириной Ароян и прогнал ее с пресс-конференции. По мнению артиста, его нынешние взгляды на жизнь и оптимизм позволили бы спокойнее взглянуть на критику ремейков со стороны представительницы СМИ.

«Я бы хотел вернуться в 2004 год и надеть розовые очки, которые я всегда ношу сейчас. Тогда я бы посмотрел на „розовую кофточку“ и грудь Ирины Ароян совсем другими глазами», — заявил Киркоров.

И снова побеждает Краснодар

Финансовый университет при Правительстве РФ представил результаты исследования, согласно которому Ростов-на-Дону в очередной раз уступил Краснодару в рейтинге качества жизни.

Финансовый университет при Правительстве РФ представил результаты исследования, согласно которому Ростов-на-Дону в очередной раз уступил Краснодару в рейтинге качества жизни.Финансовый университет при Правительстве РФ представил результаты исследования, согласно которому Ростов-на-Дону в очередной раз уступил Краснодару в рейтинге качества жизни.
Финансовый университет при Правительстве РФ представил результаты исследования, согласно которому Ростов-на-Дону в очередной раз уступил Краснодару в рейтинге качества жизни.
Фото: 1MI
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Согласно открытым данным, Ростов занял девятое место в рейтинге городов с высокими показателями качества жизни, уступив Краснодару, Севастополю, Грозному, Екатеринбургу, Калуге, а также Сочи, Москве и Санкт-Петербургу, которые возглавили рейтинг.

При анализе и составлении рейтинга учитывалось мнение местных жителей, которые участвовали в опросах и сообщали исследователям, насколько они довольны жизнью и проживанием в родном городе, есть ли у них деньги на покупку недвижимости. Кроме того, в число критериев вошли уровень медицины и качество воздуха.

Не смотри вверх

Главной новостью дня стала работа систем ПВО в небе над Ростовской областью. Минобороны объявили, что военным удалось ликвидировать украинский дрон самолетного типа, проникший в воздушное пространство региона в 12.00 мск 21 ноября.

В течение часа губернатор Ростовской области обратился к жителям региона с официальным заявлением и подтверждением ликвидации беспилотника в небе над Каменским районом. Василий Голубев заявил, что возможные последствия работы систем ПВО на земле уточняются, и призвал земляков сохранять спокойствие, поскольку никакой опасности для дончан нет.

Минобороны объявили, что военным удалось ликвидировать украинский дрон самолетного типа, проникший в воздушное пространство региона в 12.00 мск 21 ноября.Минобороны объявили, что военным удалось ликвидировать украинский дрон самолетного типа, проникший в воздушное пространство региона в 12.00 мск 21 ноября.
Минобороны объявили, что военным удалось ликвидировать украинский дрон самолетного типа, проникший в воздушное пространство региона в 12.00 мск 21 ноября.
Фото: mil.ru

Позднее эрудит, депутат Госдумы Анатолий Вассерман предположил, что перед беспилотником стояли боевые задачи, поскольку дальность у БПЛА самолетного типа больше и встречаются они реже, кроме того, «самолеты» способны нести боевую нагрузку.

Информация об этом пока не подтвердилась, данные уточняются.

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