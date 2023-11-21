На Дону сбили беспилотник, а Киркоров не может забыть грудь журналистки из Ростова

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Известный певец Филипп Киркоров заявил, что сожалеет о скандале с ростовской журналисткой Ириной Ароян и хотел бы вернуться в прошлое, чтобы исправить произошедшее.
Портал Starhit со ссылкой на слова Филиппа Киркорова рассказал, что артист до сих пор помнит скандальную историю, во время которой поссорился с журналисткой Ириной Ароян и прогнал ее с пресс-конференции. По мнению артиста, его нынешние взгляды на жизнь и оптимизм позволили бы спокойнее взглянуть на критику ремейков со стороны представительницы СМИ.
«Я бы хотел вернуться в 2004 год и надеть розовые очки, которые я всегда ношу сейчас. Тогда я бы посмотрел на „розовую кофточку“ и грудь Ирины Ароян совсем другими глазами», — заявил Киркоров.
Финансовый университет при Правительстве РФ представил результаты исследования, согласно которому Ростов-на-Дону в очередной раз уступил Краснодару в рейтинге качества жизни.
Согласно открытым данным, Ростов занял девятое место в рейтинге городов с высокими показателями качества жизни, уступив Краснодару, Севастополю, Грозному, Екатеринбургу, Калуге, а также Сочи, Москве и Санкт-Петербургу, которые возглавили рейтинг.
При анализе и составлении рейтинга учитывалось мнение местных жителей, которые участвовали в опросах и сообщали исследователям, насколько они довольны жизнью и проживанием в родном городе, есть ли у них деньги на покупку недвижимости. Кроме того, в число критериев вошли уровень медицины и качество воздуха.
Главной новостью дня стала работа систем ПВО в небе над Ростовской областью. Минобороны объявили, что военным удалось ликвидировать украинский дрон самолетного типа, проникший в воздушное пространство региона в 12.00 мск 21 ноября.
В течение часа губернатор Ростовской области обратился к жителям региона с официальным заявлением и подтверждением ликвидации беспилотника в небе над Каменским районом. Василий Голубев заявил, что возможные последствия работы систем ПВО на земле уточняются, и призвал земляков сохранять спокойствие, поскольку никакой опасности для дончан нет.
Позднее эрудит, депутат Госдумы Анатолий Вассерман предположил, что перед беспилотником стояли боевые задачи, поскольку дальность у БПЛА самолетного типа больше и встречаются они реже, кроме того, «самолеты» способны нести боевую нагрузку.
Информация об этом пока не подтвердилась, данные уточняются.