Нужно больше денег: что ждут ростовчане от работы в 2024 году

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
В ходе проведенного опроса 59% граждан России ожидают, что в новом году их оклад вырастет. Еще 36% ждут, что у них будет стабильность на рабочем месте.
Около 26% опрошенных надеются продвинуться по карьерной лестнице и решать более интересные задачи. Еще 26% ждут лояльности со стороны руководства.
Примерно 17% респондентов рассчитывают на пересмотр системы поощрений в 2024 году.
Только 6% участников опроса признались, что в следующем году не ожидают ничего от своей работы. Добавим, что о повышении оклада чаще говорили мужчины, чем женщины.
Ранее Краснодар обошел Ростов в рейтинге качества жизни. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.