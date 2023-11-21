Нужно больше денег: что ждут ростовчане от работы в 2024 году

Примерно 17% респондентов рассчитывают на пересмотр системы поощрений в 2024 году.



Только 6% участников опроса признались, что в следующем году не ожидают ничего от своей работы. Добавим, что о повышении оклада чаще говорили мужчины, чем женщины.