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Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Нужно больше денег: что ждут ростовчане от работы в 2024 году

Нужно больше денег: что ждут ростовчане от работы в 2024 году

21 ноября 2023, 09:44
Фото: Midjourney
Нужно больше денег: что ждут ростовчане от работы в 2024 году

Повышение зарплат ждут около 60% ростовчан в 2024 году

Большинство жителей России, в том числе Ростовской области, в следующем году ждут повышения зарплаты, сообщает сервис Superjob.

В ходе проведенного опроса 59% граждан России ожидают, что в новом году их оклад вырастет. Еще 36% ждут, что у них будет стабильность на рабочем месте.

Около 26% опрошенных надеются продвинуться по карьерной лестнице и решать более интересные задачи. Еще 26% ждут лояльности со стороны руководства.

Ростовская область заняла 46-е место в России по уровню зарплат населения
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Примерно 17% респондентов рассчитывают на пересмотр системы поощрений в 2024 году. Примерно 17% респондентов рассчитывают на пересмотр системы поощрений в 2024 году.
Примерно 17% респондентов рассчитывают на пересмотр системы поощрений в 2024 году.
Фото: 1MI

Примерно 17% респондентов рассчитывают на пересмотр системы поощрений в 2024 году.

Только 6% участников опроса признались, что в следующем году не ожидают ничего от своей работы. Добавим, что о повышении оклада чаще говорили мужчины, чем женщины.

Ранее Краснодар обошел Ростов в рейтинге качества жизни. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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