Ожидаемая продолжительность жизни выросла до 73 лет в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
«РБК» со ссылкой на его слова пишет, что в 2021 году этот показатель составлял 69,8 лет. Теперь он увеличился до 73,1 года.
Министр заявил, что это является результатом проводимой работы. В настоящее время в регионе действуют 11 центров для лечения сосудистых заболеваний и 9 первичных отделений.
Только с начала года более 3,5 тысячи человек прошли высокотехнологичное лечение в этих медицинских центрах. Кроме того, мы запустили работу инфекционного центра, ставшего самым крупным на юге страны.
Добавим, что ожидаемая продолжительность жизни — значение средней продолжительности предстоящей жизни, прогнозируемое в предположении, что уровни смертности населения во всех возрастах в будущем останутся такими же, как в рассматриваемом году.