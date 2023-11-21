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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Ожидаемая продолжительность жизни составила 73 года в Ростовской области

Ожидаемая продолжительность жизни выросла до 73 лет в Ростовской области

21 ноября 2023, 12:07
Фото: 1MI
Ожидаемая продолжительность жизни составила 73 года в Ростовской области
В Ростовской области увеличилась ожидаемая продолжительность жизни, сообщил глава Минздрава региона Юрий Кобзев.

«РБК» со ссылкой на его слова пишет, что в 2021 году этот показатель составлял 69,8 лет. Теперь он увеличился до 73,1 года.

Министр заявил, что это является результатом проводимой работы. В настоящее время в регионе действуют 11 центров для лечения сосудистых заболеваний и 9 первичных отделений.

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Только с начала года более 3,5 тысячи человек прошли высокотехнологичное лечение в этих медицинских центрах. Кроме того, мы запустили работу инфекционного центра, ставшего самым крупным на юге страны.

Добавим, что ожидаемая продолжительность жизни — значение средней продолжительности предстоящей жизни, прогнозируемое в предположении, что уровни смертности населения во всех возрастах в будущем останутся такими же, как в рассматриваемом году.

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