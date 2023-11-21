Передавал данные разведке Украины: в Ростове-на-Дону будут судить мужчину за шпионаж

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Все материалы дела будет рассматривать Южный окружной военный суд. Издание пишет, что фигурант присоединился к террористической группировке, запрещенной в России.
«Житель Макеевки занимался строительным бизнесом, а в свободное время создавал карты российских военных объектов. Все это он передавал украинской разведке», — уточняет издание.
Отмечается, что это дело рассматривали сотрудники спецслужб ДНР. Сейчас обвиняемый находится под стражей.
Ранее стало известно, что военнослужащего будут судить в Ростове-на-Дону по делу о госизмене.