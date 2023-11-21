rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Передавал данные разведке Украины: в Ростове-на-Дону будут судить мужчину за шпионаж

Передавал данные разведке Украины: в Ростове-на-Дону будут судить мужчину за шпионаж

21 ноября 2023, 06:41
Фото: wikimedia/org/cc by 4.0
Передавал данные разведке Украины: в Ростове-на-Дону будут судить мужчину за шпионаж

В Ростове-на-Дону будут судить гражданина Украины за шпионаж

В Ростове-на-Дону на скамье подсудимых оказался гражданин Украины Александр Король, которому вменяют шпионаж, сообщает ТАСС.

Все материалы дела будет рассматривать Южный окружной военный суд. Издание пишет, что фигурант присоединился к террористической группировке, запрещенной в России.

«Житель Макеевки занимался строительным бизнесом, а в свободное время создавал карты российских военных объектов. Все это он передавал украинской разведке», — уточняет издание.

В Ростовской области ловят шпионов и переживают о самочувствии местных жителей
Узнать подробнее

Отмечается, что это дело рассматривали сотрудники спецслужб ДНР. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Ранее стало известно, что военнослужащего будут судить в Ростове-на-Дону по делу о госизмене.

Читайте также:
В Ростовской области ловят шпионов и переживают о самочувствии местных жителейВ Сети появилось видео задержания в Ростовской области украинки, шпионившей для ВСУКоллеги рассказали о странностях задержанного за шпионах конструктора в Ростове
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Госизмена#Шпионаж#Макеевка#Южный окружной военный суд#Украинская разведка#Террористическая группировка#Происшествия
Подпишитесь
Краснодар обошел Ростов в рейтинге качества жизни
Сегодня, 07:17
Первый снег пошел в Ростове-на-Дону в ночь на 21 ноября
Сегодня, 04:43
Центробанк объявил о стабилизации цен на бензин в Ростовской области
Вчера, 17:57
Власти решили собрать у ростовчан автомобильные шины
Вчера, 16:46
Алексей Нечаев предложил дать людям право оценивать мэров в Ростовской области
Вчера, 05:00